Argentina surpreende com vitória da Arábia Saudita na Copa do Mundo – CMIO Esportes

As esperanças de Lionel Messi de vencer o que provavelmente será a última Copa do Mundo da FIFA de sua carreira sofreram um golpe significativo na estreia da Argentina no Grupo C na terça-feira, quando os sul-americanos foram surpreendidos pela Arábia Saudita em uma das maiores surpresas da longa história do torneio .

Os primeiros sinais sugeriam que o jogo seguiria o roteiro antecipado de uma vitória abrangente da Argentina, quando Messi abriu sua conta no Catar marcando um pênalti aos 10 minutos – e as comportas pareciam certas para abrir, já que os campeões da Copa América marcaram três gols notáveis. anulado nos primeiros 45 minutos.

O ímpeto mudou rapidamente no segundo tempo, com dois gols em cinco minutos de Saleh Al-Shehri e Salem Al Dawsari, que colocaram a Arábia Saudita em uma vantagem improvável.

Apesar da Argentina ter avançado durante mais de 13 minutos nos acréscimos, os Green Falcons conseguiram uma das vitórias mais notáveis ​​já vistas no maior palco do futebol.

O desempenho incansavelmente enérgico da Arábia Saudita tornou-se ainda mais notável, já que a vitória encerrou a segunda maior invencibilidade já vista no futebol internacional. A Argentina não experimentava uma derrota desde julho de 2019 – um período de 36 partidas que incluiu a Copa América do ano passado.

Mas, apesar de todo o esforço na frente, o desempenho saudita foi igualmente notável pela robustez exibida ao restringir o ataque repleto de estrelas da Argentina.

Lionel Messi esteve perto de empatar no final, mas seu cabeceamento foi repelido pelo excelente Mohammed Al-Owais, que foi uma pedra no sapato da seleção argentina durante todo o jogo.

Salem Al-Dawsari se junta a Saeed Al-Owairan (v Bélgica, ’94) e Sami Al-Jaber (v Tunísia, ’06) marcando um gol icônico da Copa do Mundo para KSA. O de Al-Owairan foi um dos melhores gols do WC, mas Al-Dawsari talvez o supere, já que foi contra os favoritos e na primeira Copa do Mundo do Oriente Médio. pic.twitter.com/4bdbgQEjac —Ben Jacobs (@JacobsBen) 22 de novembro de 2022

Nove dos 🇸🇦 titulares da Arábia Saudita hoje contra a Argentina 🇦🇷 jogam pelo clube Al Hilal, que é treinado pelo técnico argentino Ramon Diaz. O trabalho em equipe exibido hoje, especialmente a luta um pelo outro, pode ser visto na defesa. Mabrouk. pic.twitter.com/Su80YjCNZQ — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) 22 de novembro de 2022

No entanto, mesmo um jogador com o talento indiscutível de Messi parecia impotente para superar um desempenho heroico da defesa saudita quando o relógio marcava 90 minutos.

Apesar do acréscimo de 13 minutos nos acréscimos, uma Argentina cada vez mais apática não conseguiu penetrar na impressionante defesa saudita no que foi um resultado desastroso para os homens de Lionel Scaloni, e provavelmente a maior surpresa vista em uma Copa do Mundo desde a derrota da Argentina por 1 a 0 para Camarões. em 1990 ou a improvável vitória da Irlanda do Norte contra a Espanha em 1982.

Depois de chegar ao Catar entre os favoritos para erguer o troféu, a Argentina agora enfrenta uma batalha apenas para sair de seu grupo – e agora concentrará suas atenções no que se tornou um jogo obrigatório contra o México no sábado.

A Arábia Saudita, por sua vez, pode garantir a classificação do Grupo C com uma vitória sobre a Polônia no mesmo dia.