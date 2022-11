Grande Prêmio da China cancelado em meio a preocupações com a Covid – mídia – CMIO Esportes

A China parece estar novamente ausente da programação da Fórmula 1 no próximo ano, em meio a relatos de que o Grande Prêmio da China de 2023 foi cancelado devido às restrições do país devido ao Covid-19, segundo a BBC.

Não há um evento de Fórmula 1 na China desde 2019, antes da pandemia, mas o automobilismo deveria retornar para o que seria a quarta corrida no calendário da próxima temporada em 16 de abril.

No entanto, depois de deliberar sobre a viabilidade de realizar uma corrida na China em vista das rígidas políticas Covid do país, acredita-se que as autoridades do automobilismo concluíram que a corrida não pode prosseguir como planejado, após serem informadas de que não haveria isenções para pilotos de F1. e funcionários dos requisitos de quarentena se eles testarem positivo para Covid-19.

As últimas diretrizes emitidas na China determinam que qualquer pessoa que contraia o Covid-19 deve passar cinco dias em um centro de isolamento especialmente projetado e mais três dias em auto-isolamento em casa ou em um hotel.

A Fórmula 1, porém, não confirmou oficialmente a retirada da corrida de Xangai do calendário, embora essa formalidade deva ser cumprida nos próximos dias.

Não se espera que a F1 inclua uma corrida substituta no cronograma, o que significa que haverá um intervalo de quatro semanas entre o Grande Prêmio da Austrália em 2 de abril e o Grande Prêmio do Azerbaijão no final daquele mês, em 30 de abril.

No entanto, entende-se que o presidente e diretor executivo da F1, Stefano Domenicali, também está conversando com os organizadores do Grande Prêmio de Baku para adiantá-lo em uma semana, embora nenhum acordo tenha sido alcançado até agora.

Prevê-se que o Grande Prêmio da China retorne em 2024, enquanto se aguarda a remoção de várias restrições do Covid-19.

Outras mudanças no cronograma da F1 são esperadas no futuro. O contrato do Azerbaijão para realizar corridas em Baku expira no próximo ano, mas há relatos de que estão em andamento negociações para estender o acordo por mais uma década, apesar das alegações de que ele pode ser cancelado para dar lugar a um Grande Prêmio em Kyalami, na África do Sul.

O Grande Prêmio da Rússia foi cancelado no início deste ano pelas autoridades do automobilismo, após o lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia.