Ronaldo suspenso após briga com torcedores — CMIO Esportes

O atacante português também foi advertido pela polícia por dar um tapa no telefone da mão de um torcedor

O atacante Cristiano Ronaldo, agente livre, recebeu uma multa de £ 50.000 (US$ 60.100) e foi suspenso por dois jogos por violar as regras da FA quando arrancou um celular das mãos de um jovem torcedor após a derrota do Manchester United por 1 a 0 para o Everton. em abril.

Ronaldo, que também foi advertido pela polícia de Merseyside após o incidente, pediu desculpas nas redes sociais logo depois de acertar o pulso do jovem torcedor do Everton, Jake Harding, que tentava tirar uma foto do jogador quando ele saía do campo após o jogo. .

A mãe de Harding alegou que o tapa de Ronaldo deixou seu filho com um hematoma visível no braço e deixou o menino em “choque completo.”

Testemunhas do incidente disseram que Ronaldo atingiu Harding “com força”, com outra alegando que a explosão foi inteiramente “não provocado.”

A suspensão imposta a Ronaldo não o afetará durante a Copa do Mundo da FIFA no Catar.

Ronaldo deixou o Manchester United por consentimento mútuo na terça-feira, depois que ambas as partes concordaram em rescindir seu contrato dias depois de ele ter dado uma entrevista explosiva ao apresentador de TV britânico Piers Morgan, na qual expôs várias reclamações que tinha sobre o Manchester United e a estrutura geral do clube.

Na entrevista, Ronaldo admitiu ter atuado em um “impróprio” maneira em seu tratamento com o jovem torcedor de futebol.

Ele também afirmou que seu ataque foi “uma reação instintivamente proativa” a ter um objeto estendido na frente dele enquanto ele tentava entrar no camarim do Goodison Park.

Em um comunicado, a FA disse: “O avançado admitiu que a sua conduta após o apito final do jogo da Premier League entre o Manchester United FC e o Everton FC, no sábado, 9 de abril de 2022, foi imprópria.

“Uma Comissão Reguladora independente descobriu que sua conduta era imprópria e violenta durante uma audiência subsequente e impôs essas sanções..”

A comissão que recomendou a suspensão acrescentou que o menino e seu telefone “não representava nenhuma ameaça real ou percebida” para o jogador de futebol superstar, e que ele simplesmente poderia ter alterado seu caminho para evitar o encontro.

A suspensão será aplicada a qualquer novo clube que Ronaldo ingressar após o término de seu contrato com o Manchester United.