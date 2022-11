Estrela russa atinge marco na NHL — CMIO Esportes

Evgeni Malkin jogou sua milésima partida na NHL na noite de domingo, quando o atacante russo ajudou o Pittsburgh Penguins a uma vitória por 5 a 3 sobre o Chicago Blackhawks.

Malkin, 36, marcou a ocasião com um gol ao se tornar o segundo jogador a atingir a marca exclusivamente com a camisa dos Penguins, ao lado do companheiro de equipe Sidney Crosby.

O gol foi o 452º de Malkin em sua carreira na NHL, e ele marcou pelo menos um ponto em 71% dos jogos que disputou – igualando o número de sua camisa.

Antes do jogo no United Center em Chicago, o filho de seis anos de Malkin, Nikita, foi um convidado surpresa no vestiário dos Penguins enquanto lia a escalação do time.

Depois disso, o técnico do Penguins, Mike Sullivan, prestou homenagem ao homem apelidado de ‘Geno’.

“Sei que foi uma noite especial para ele. A família dele estava aqui para comemorar com ele, o que foi ótimo”, disse. disse Sullivan.

“E o fato de podermos sair na coluna de vitórias, acho que torna a experiência muito mais memorável. com certeza.”

Os Blackhawks também marcaram a ocasião com uma mensagem de parabéns para Malkin no videoboard durante o primeiro tempo limite de TV do jogo.

Nascido em Magnitogorsk, Malkin está em sua 17ª temporada com os Penguins.

Ele fez sua estreia aos 20 anos em outubro de 2006, marcando na derrota por 2 a 1 para o New Jersey Devils.

Ele passou a se tornar parte integrante dos Penguins ao lado dos parceiros de longa data Crosby e Kris Letang, com o trio ajudando a franquia a vencer a Stanley Cup em 2009, 2016 e 2017.

Malkin também foi sete vezes All-Star da NHL e recebeu o Troféu Hart Memorial como MVP da liga em 2012. Ele tem oito gols e 12 assistências em 19 jogos até agora nesta temporada.

O futuro de Malkin em Pittsburgh parecia incerto após o final da temporada passada, com a agência gratuita se aproximando, mas acabou assinando novamente em um contrato de quatro anos no valor de US $ 24,4 milhões.

Ele vai arrasar! Evgeni Malkin estende sua seqüência de pontos para sete jogos com este gol em Chicago. Nos últimos sete jogos, Geno marcou três gols e deu cinco assistências. pic.twitter.com/0Z19y41XYk —Pittsburgh Penguins (@penguins) 21 de novembro de 2022

Malkin é o oitavo jogador russo a atingir 1.000 jogos na NHL.

O aposentado Alexei Kovalev jogou 1.316 partidas durante seu tempo na liga, que incluiu uma passagem pelos Penguins, enquanto Sergei Gonchar fez 1.301 partidas antes de se aposentar – incluindo ao lado de Malkin no time vencedor da Copa Stanley de 2009 dos Penguins.

Alexander Ovechkin é o terceiro da lista com 1.294 partidas e contando com o Washington Capitals.