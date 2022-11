Ronaldo ‘à prova de balas’ confronta a mídia — CMIO Esportes

O atacante português enfrentou jornalistas após sua extraordinária entrevista na TV com Piers Morgan

O capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, insistiu que seu foco total está na Copa do Mundo no Catar, descrevendo-se como “a prova de balas” enquanto ele respondia às consequências de sua entrevista incendiária com Piers Morgan.

Ronaldo, 37, mirou em várias figuras do clube Manchester United – incluindo o técnico Erik ten Hag e os proprietários americanos da família Glazer – em uma discussão notável com Morgan, que foi ao ar em duas partes na televisão britânica na semana passada.

A entrevista levou a relatos de que o United tentará rescindir seu contrato com o atacante, que já havia tentado deixar Old Trafford antes do início da temporada.













Agora no Catar com Portugal enquanto se preparam para a partida de abertura da Copa do Mundo contra Gana na quinta-feira, Ronaldo fez o que foi descrito como um “surpresa” aparição na frente da mídia na base de treinamento da equipe na segunda-feira – dizendo a eles “Falo quando quero.”

“O tempo é sempre o tempo. Do seu lado, é fácil ver como podemos escolher os horários. Às vezes você escreve verdades, às vezes você escreve mentiras”, o atacante foi citado como tendo dito.

“Não preciso me preocupar com o que os outros pensam. Eu falo quando eu quero. Staff, jogadores, todos me conhecem, sabem o que penso, me conhecem desde os 11 anos, não vão se deixar influenciar pelo que [the critics] dizer.”

A saga em torno de Ronaldo e do Manchester United ofuscou a preparação de Portugal para a Copa do Mundo, com muito destaque para um clipe que parecia mostrar frieza entre o número sete e o companheiro de equipe Bruno Fernandes quando eles se enfrentaram para a seleção nacional.

Ronaldo insistiu que a filmagem foi tirada de contexto, o mesmo sendo dito de um clipe de treinamento que parecia mostrar tensão com João Cancelo.

“Nós estávamos brincando na semana passada,” Ronaldo falou sobre o incidente com Fernandes. “Seu avião estava atrasado e eu perguntei a ele: ‘Você veio de barco?’ Por favor, não pergunte aos jogadores sobre mim, pergunte sobre a Copa do Mundo”.

Ronaldo é o maior artilheiro de todos os tempos no futebol internacional masculino com 117 gols, e venceu o Campeonato Europeu com Portugal em 2016, bem como a Liga das Nações da UEFA em 2019 – embora a Copa do Mundo continue sendo um título importante faltando em seu brilhante currículo.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro insistiu que não tinha nada a provar, mas acrescentou que seria uma “Sonhe” triunfar com Portugal no Catar.

Portugal enfrenta Gana na quinta-feira pelo Grupo H, antes de enfrentar Uruguai e Coreia do Sul.