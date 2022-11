Nações europeias abandonam planos de braçadeira do orgulho gay da Copa do Mundo – CMIO Esportes

Sete seleções europeias desistiram dos planos de seus capitães usarem a braçadeira ‘One Love’ na Copa do Mundo no Catar, após a ameaça de sanções da Fifa contra os jogadores.

Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Suíça, Alemanha e Holanda declararam sua intenção antes do torneio de que os capitães vestissem o item em apoio aos direitos LGBTQ e como um sinal de oposição aos “todas as formas de discriminação”.

Mas, além da multa, ficou claro que a Fifa também poderia aplicar cartão amarelo aos jogadores que entrassem em campo com a braçadeira não autorizada.

Isso forçou uma reversão tardia das equipes, conforme confirmado em um comunicado conjunto na segunda-feira.

"A Fifa deixou muito claro que imporá sanções esportivas se nossos capitães usarem as braçadeiras no campo de jogo", disse. leia uma mensagem compartilhada pela federação inglesa.













“Como federações nacionais, não podemos colocar nossos jogadores em uma posição em que possam enfrentar sanções esportivas, incluindo cartões amarelos, por isso pedimos aos capitães que não tentem usar as braçadeiras nos jogos da Copa do Mundo da FIFA.

“Estávamos preparados para pagar multas que normalmente se aplicariam a violações dos regulamentos do kit e tínhamos um forte compromisso de usar a braçadeira. No entanto, não podemos colocar nossos jogadores na situação em que possam receber um cartão amarelo ou até mesmo serem forçados a deixar o campo de jogo.

“Estamos muito frustrados com a decisão da FIFA, que acreditamos ser sem precedentes – escrevemos à FIFA em setembro informando sobre nosso desejo de usar a braçadeira One Love para apoiar ativamente a inclusão no futebol, e não tivemos resposta.

“Nossos jogadores e treinadores estão desapontados – eles são fortes defensores da inclusão e mostrarão apoio de outras maneiras”.

A Inglaterra abre sua campanha na Copa do Mundo contra o Irã no Khalifa International Stadium, em Doha, na segunda-feira, e o capitão Harry Kane insistiu no domingo que ainda pretendia usar o item ‘One Love’.

Em vez disso, Kane e outros parecem dispostos a usar uma das mensagens de braçadeira sancionadas reveladas pela FIFA na véspera do torneio.

A FIFA disse que os capitães terão slogans diferentes para várias fases da competição, incluindo mensagens como “futebol une o mundo”, “Salve o planeta,” “proteger as crianças” “sem discriminação” e “traga os movimentos.”

A Copa do Mundo começou no domingo, quando o anfitrião Catar foi derrotado por 2 a 0 pelo Equador.

A preparação para o evento viu a mídia ocidental focar muito de suas reportagens em questões de direitos humanos, incluindo o tratamento do Catar aos trabalhadores migrantes e à comunidade LGBTQ.