Torcedor do Equador provoca anfitriões da Copa do Mundo do Catar em clipe viral (VÍDEO) — CMIO Esportes

Imagens mostraram uma discussão acalorada durante a partida de abertura da Copa do Mundo antes que as tensões fossem aliviadas

Dois torcedores rivais do Qatar e do Equador encontraram um terreno comum depois que um vídeo mostrando os dois envolvidos em uma discussão acalorada se tornou viral online durante a partida de abertura da Copa do Mundo de domingo.

O Catar, nação anfitriã, perdeu em sua primeira partida na Copa do Mundo da FIFA 2022, perdendo por 2 a 0 para o time sul-americano Equador naquele que foi o jogo mais importante da história do país até o momento – mas enquanto alguns torcedores estavam comemorando humor nas arquibancadas, outros não estavam tão entusiasmados.

Os torcedores do Equador ficaram maravilhados quando o capitão Enner Valencia marcou os dois gols cruciais no primeiro tempo, o que provou ser o suficiente para garantir três pontos extremamente valiosos no Grupo A, mas um torcedor recebeu uma bronca furiosa de um torcedor do Catar depois de parecer fazer um gesto de ‘dinheiro’ com as mãos – aparentemente em referência a acusações de suborno que se tornaram associadas ao torneio.

O torcedor equatoriano, que parecia estar assistindo ao jogo com sua jovem família, também foi instruído a “Sente-se e cale-se” do torcedor catariano no vídeo que foi visto quase 30 milhões de vezes em menos de 24 horas.

O incidente se espalhou sem contexto específico nas redes sociais, mas pode ter ocorrido logo após o Equador ter um gol anulado por impedimento em circunstâncias controversas.

O sul-americano e outros torcedores são vistos tentando acalmar os procedimentos – com esses esforços aparentemente valendo a pena, já que os dois fãs foram vistos mais tarde em um vídeo subsequente se abraçando.

“Às vezes a paixão deixa as pessoas chateadas”, ele pode ser ouvido dizendo no segundo clipe.

“Mas nos unimos pelo esporte, o esporte une as pessoas, somos muito amigos um do outro e desejo o melhor ao Qatar.

“É uma bela Copa do Mundo até agora e vocês são tão amigáveis, eu adoro isso.”

O torcedor do Catar também parece se desculpar por seu desabafo, dizendo: “Este é o Peter, ele é equatoriano, está aqui para assistir ao jogo de hoje.

“No final, estamos todos aqui para assistir a este belo jogo.”

O próximo jogo do Equador será na sexta-feira, quando enfrentará a Holanda, enquanto o Catar tentará abrir sua conta contra o Senegal, campeão da AFCON.