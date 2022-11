Grupos judaicos descontentes com o tratamento da Copa do Mundo do Catar – mídia – CMIO Esportes

Poucos dias depois de uma reviravolta em servir álcool dentro e ao redor dos estádios durante a Copa do Mundo no Catar, foi alegado que as autoridades do Catar retiraram os planos de permitir a preparação e venda de comida kosher para cozinhar, bem como restringir a adoração de orações judaicas. na nação muçulmana profundamente conservadora.

Espera-se que mais de 10.000 judeus cheguem ao Catar durante a Copa do Mundo da FIFA, mas de acordo com o The Jerusalem Post, os seguidores do judaísmo enfrentarão uma luta difícil para seguir os princípios de sua fé durante o torneio.

“Foi-nos prometido criar espaços de oração para que os judeus religiosos que viessem ver os jogos tivessem um local de culto”, a publicação citou um representante não identificado de uma organização judaica como dizendo.













“Recentemente, fomos informados de que eles proibiram locais de culto para os judeus porque não podem protegê-los.”

Também foi alegado que o povo judeu não poderá comprar comida kosher cozida durante o torneio, apesar das alegações anteriores de que estaria disponível para os visitantes.

Muitos judeus observam as regras da fé judaica que determinam como os alimentos devem ser preparados e considerados próprios para consumo, com uma pessoa especificamente treinada, conhecida como Schochet, necessária para supervisionar o abate de animais.

“Eles prometeram cozinhar comida kosher, incluindo carne kosher, mas no momento só foram autorizados a vender sanduíches de bagel frios.”, acrescentou a fonte ao The Jerusalem Post.

“Não há comida kosher, não há refeições de Shabat e não há serviços públicos de oração”, disse outro.

Também foi alegado que as reivindicações de inclusão do Catar ao longo do torneio soaram vazias.

“Elas [said they] separaria a religião dos esportes, então como é que o grande Catar não sabe como proteger os adoradores judeus?” a fonte acrescentou.

A Copa do Mundo da FIFA no Catar, que começou oficialmente no domingo, foi acompanhada por acusações de corrupção, bem como supostos abusos de trabalhadores migrantes e discriminação contra indivíduos LGBTQ.

As autoridades do Catar sempre afirmaram que todos serão bem-vindos à final do futebol e negaram muitas das reivindicações feitas contra o país.