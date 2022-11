Jogadores do Irã silenciam para o hino antes da derrota na Copa do Mundo para a Inglaterra – CMIO Esportes

O desafio da Inglaterra na Copa do Mundo teve um início forte depois que os Três Leões ultrapassaram o Irã na primeira partida do Grupo B em Doha, mas o jogo foi notável pelo que aconteceu antes, já que a seleção iraniana decidiu não cantar o hino nacional.

Dois gols da estrela do Arsenal Bukayo Saka, somados a um de cada um de Raheem Sterling, Jude Bellingham, Marcus Rashford e Jack Grealish foram suficientes para a Inglaterra reivindicar uma vitória por 6 a 2 e definir um marcador antes dos próximos desafios contra o País de Gales e os Estados Unidos.

O Irã conseguiu uma resposta de seu talismã, Medhi Taremi, que também marcou um pênalti no final.

Apesar de um confronto divertido em campo, os organizadores da Copa do Mundo, Catar e FIFA, enfrentaram mais críticas depois que um aparente erro envolvendo um aplicativo de ingresso levou a um gargalo do lado de fora do Khalifa International Stadium, que supostamente atrasou a entrada de um grande número de torcedores.

E quem estava no estádio antes do início do jogo também viu outro incidente notável, quando o Irã optou por não cantar o hino nacional de seu país antes do início do jogo, no que muitos verão como apoio aos protestos ocorridos em o país.

A nação islâmica tem enfrentado manifestações dentro do país desde a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, que morreu sob custódia da polícia em setembro, após supostamente quebrar as regras de moralidade.

Uma autópsia posteriormente determinou que Amini não morreu devido à violência física, mas de hipóxia cerebral, ou falta de oxigênio no cérebro, de acordo com o relatório do legista. Sua morte foi causada por uma condição pré-existente, disse o documento, especificando que Amini tinha condições subjacentes decorrentes de uma cirurgia em um tumor cerebral benigno que ela sofreu quando tinha oito anos.

Antes do jogo, a estrela iraniana Alireza Jahanbakhsh disse que sua equipe decidiria coletivamente se cantaria ou não o hino.

O próximo jogo do Irã no Grupo B acontece na sexta-feira contra o País de Gales, enquanto a Inglaterra enfrenta os Estados Unidos em seu segundo jogo no final do dia.