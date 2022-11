McGregor responde a Khabib com piada de ‘plano do pai’ (VÍDEO) – CMIO Esportes

O ex-campeão do UFC, Conor McGregor, respondeu online depois que seu feroz rival Khabib Nurmagomedov mencionou uma das linhas de marca registrada do irlandês durante uma entrevista recente.

McGregor, que foi derrotado pelo invicto astro russo Nurmagomedov em uma disputa caótica em 2018, foi ao Twitter para se dirigir a seu adversário depois que Khabib foi questionado durante uma palestra para descrever o sucesso que sua equipe de luta teve nas últimas semanas.

O amigo de longa data e parceiro de treinamento de Khabib, Islam Makhachev, derrotou o ex-campeão Charles Oliveira por finalização há um mês nesta semana para reivindicar o título dos leves do UFC anteriormente dominado por Khabib, enquanto seu primo Usman Nurmagomedov também conquistou o título mundial dos leves do Bellator em uma performance abrangente contra o experimentou Patricky ‘Pitbull’ Freire no último final de semana.

Na já mencionada aparição pública em Toronto, Khabib pegou emprestado um dos maiores sucessos de McGregor para explicar que seus companheiros de treino estão aqui para dominar suas divisões indefinidamente.

“Eu ouvi muito tempo atrás, quando um cara estava falando sobre ‘Estamos aqui para assumir‘”, disse Khabib. “Mas estamos aqui para assumir.”

A linha foi um aceno para o proferido por McGregor após sua vitória contra Diego Brandão em sua cidade natal, Dublin, em 2014, na qual ele disse que ele e sua equipe SBG Ireland não estavam no UFC “só para participar” mas sim para “assumir.”

E isso certamente não agradou a McGregor, que foi ao Twitter para redigir sua resposta.

“Eu luto!” ele escreveu em resposta ao videoclipe de Nurmagomedov em um Tweet excluído.

“O plano de seu pai nunca está completo porque você desistiu e fugiu, irmão. Deus abençoe. Eu ainda estou aqui se você quiser ir de novo. Mas seu medo da derrota significa que você já perdeu. Fuja disso o quanto quiser. Todos nós perdemos no final. A morte nos leva a todos. Eu não temo nada além de Deus.”

No entanto, parece que McGregor ficará desapontado se ele realmente estiver buscando uma revanche com Khabib depois que a estrela russa confirmou no mesmo discurso que não tem planos de voltar para a gaiola, e que ele está mais do que feliz em ser um completo antigo treinador de MMA de nomes como Makhachev e Usman Nurmagomedov – continuando o trabalho iniciado por seu falecido pai e treinador, Abdulmanap.













A luta entre Khabib e McGregor, ocorrida em Las Vegas em outubro de 2018, foi o card mais assistido do UFC de todos os tempos e terminou quando Khabib finalizou McGregor no quarto round com uma manivela no pescoço.

O drama continuou após o gongo final, quando Nurmagomedov pulou da gaiola para atacar membros da equipe de treinamento de McGregor, enquanto outros lutadores associados a Khabib entraram no octógono para brigar com McGregor – com a Comissão Atlética de Nevada distribuindo uma série de multas e suspensões no resultado.

McGregor permanece inativo nas artes marciais mistas enquanto completa sua recuperação de uma perna quebrada gravemente em sua derrota no verão de 2021 para Dustin Poirier.