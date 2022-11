West não pode repreender o Catar, diz chefe da Fifa – CMIO Esportes

Gianni Infantino disse que os europeus deveriam ‘se desculpar pelos próximos 3.000 anos’ por seus pecados passados

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, lançou uma defesa ferrenha da Copa do Mundo do Catar antes do início do torneio, alegando que o Ocidente não está em posição de dar lições de moral ao estado do Golfo.

O Catar tem enfrentado perguntas implacáveis ​​na mídia ocidental sobre sua adequação como sede desde que recebeu os direitos de sediar a Copa do Mundo em 2010.

Grande parte da discussão se concentrou no tratamento do Catar aos trabalhadores migrantes e aos membros de sua comunidade LGBTQ.

Mas em um monólogo extraordinário na véspera do evento, que começa no domingo, quando o Catar joga contra o Equador, Infantino disse que os europeus estavam jogando pedras em casas de vidro.

“Contamos muitas, muitas lições de alguns europeus, do mundo ocidental”, Infantino disse à mídia reunida em Doha.

“Acho que pelo que nós, europeus, temos feito nos últimos 3.000 anos em todo o mundo, devemos nos desculpar pelos próximos 3.000 anos antes de começar a dar lições de moral às pessoas.”













Infantino, que assumiu o cargo de chefe da FIFA em 2016 e supervisionou uma bem-sucedida Copa do Mundo de 2018 na Rússia, começou seu discurso dizendo: “Hoje tenho sentimentos muito fortes.”

“Hoje me sinto catarense. Hoje me sinto árabe. Hoje me sinto africana. Hoje me sinto gay. Hoje me sinto deficiente. Hoje eu sinto [like] um trabalhador migrante…

“Claro, não sou catariano, não sou árabe, não sou africano, não sou gay, não sou deficiente. Eu não sou realmente um trabalhador migrante.

“Mas tenho vontade, porque sei o que significa ser discriminado [against]ser intimidado, como estrangeiro em um país estrangeiro”, acrescentou o chefe da FIFA.

Infantino falou sobre sua própria infância na Suíça como filho de “trabalhadores migrantes” da Itália, dizendo: “Quando criança eu sofria bullying – porque eu tinha cabelo ruivo e sardas, sofria bullying, além de ser italiano, então imagine.

“O que fazes, então? Você tenta engajar, fazer amigos… Não começa a acusar, brigar, insultar, você começa a engajar. E é isso que deveríamos estar fazendo.”

“Há 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. Ninguém se importa,” acrescentou Infantino, antes de criticar a Europa por lidar com os migrantes.

“Essa lição de moral é unilateral, é só hipocrisia”, disse Infantino.

“O Catar também fez progressos,” Infantino insistiu, jurando que seria “a melhor Copa do Mundo de todos os tempos” uma vez que a bola começa a rolar.

As críticas à Copa do Mundo do Catar continuaram na sexta-feira, após uma reviravolta tardia nas vendas de cerveja nos oito estádios do torneio.













A venda de álcool foi proibida nos locais, exceto nas zonas de hospitalidade corporativa, depois que foi inicialmente prometido que estaria à venda para os fãs.

Infantino disse que tinha sido um “decisão conjunta” e que os fãs ainda podiam comprar álcool em “mais de 200 lugares.”

“Acho que, pessoalmente, durante três horas por dia, se você não puder beber, sobreviverá. As mesmas regras na França, Espanha e Escócia, onde a cerveja não é permitida nos estádios”. disse o chefe da FIFA.

A mensagem de Infantino ecoa a dos anfitriões do Catar, que argumentaram que muitas das críticas dirigidas a eles beiram o racismo.

“Inicialmente lidamos com o assunto de boa fé, e até consideramos que algumas críticas foram positivas e úteis”, disse. disse o emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, em comentários no mês passado.

“Mas logo ficou claro para nós que a campanha continua, se expande e inclui fabricação e duplicidade de pesos, até atingir uma ferocidade que fez muitos questionamentos, infelizmente, sobre as reais razões e motivos por trás dessa campanha.”

A Copa do Mundo começa no domingo, quando o Catar joga contra o Equador no Al-Bayt Stadium, em Al Khor. A final será realizada no Lusail Stadium, com capacidade para 80 mil pessoas, nos arredores de Doha, no dia 18 de dezembro.