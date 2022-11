França atingida com mais problemas de lesões na Copa do Mundo – CMIO Esportes

A atual campeã França não poderá contar com Karim Benzema para a Copa do Mundo do Catar, depois que foi confirmado que o atacante perderá o torneio devido a uma lesão na coxa.

Benzema, de 34 anos, já era dúvida para o jogo de estreia da França contra a Austrália, na terça-feira. Depois que o atacante do Real Madrid desistiu do treino da equipe no Estádio Jassim bin Hammad no sábado, a França confirmou que ele estaria ausente durante toda a competição.

“Estou extremamente triste por Karim, que fez desta Copa do Mundo um grande objetivo. O técnico francês Didier Deschamps disse em um comunicado.

“Apesar deste novo golpe para a seleção francesa, tenho total confiança no meu grupo. Tudo faremos para cumprir o enorme desafio que nos espera.”

Benzema foi premiado com o Ballon d’Or para o melhor jogador do mundo no mês passado, que foi recompensa por uma notável temporada 2021/22 em que marcou 44 gols em 46 partidas em todas as competições, levando o Real Madrid aos títulos da La Liga e da Liga dos Campeões . O atacante foi prejudicado por lesões musculares nesta temporada, que reduziram seu tempo de jogo.

A ausência de Benzema do Catar significa que será a primeira vez desde 1978 que o atual detentor da Bola de Ouro perderá a Copa do Mundo.













Benzema jogou pela França na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, mas depois foi exilado da seleção dos Les Bleus em meio a um escândalo de fita de sexo de longa data com o ex-companheiro de equipe Mathieu Valbuena. Ele voltou para o Campeonato Europeu de 2020, apenas para a França sofrer uma eliminação chocante nas oitavas de final para a Suíça.

As lesões de Benzema no Catar acontecem depois que a França já havia perdido a dupla de meio-campo N’Golo Kante e Paul Pogba antes do torneio. A dupla foi parte integrante da seleção francesa campeã do mundo na Rússia há quatro anos. O técnico Deschamps então viu o atacante Christopher Nkunku ser descartado após sofrer uma lesão durante um treinamento. Mais tarde, descobriu-se que o atacante do RB Leipzig havia rompido um ligamento do joelho.

É provável que Benzema seja substituído no time titular pelo veterano atacante Olivier Giroud, que está a apenas três gols de ultrapassar Thierry Henry como o maior artilheiro de todos os tempos da seleção nacional. Deschamps pode convocar Anthony Martial, do Manchester United, para a equipe após a saída de Benzema.

Apesar da lesão de Benzema, Deschamps ainda pode contar com uma equipe prodigiosamente talentosa, que inclui jogadores como o atacante do Paris Saint-German Kylian Mbappé, o experiente zagueiro Raphael Varane e o jovem meio-campista Eduardo Camavinga.

A França começa sua campanha na Copa do Mundo contra a Austrália na terça-feira, antes de enfrentar os rivais do Grupo D, Dinamarca e Tunísia.