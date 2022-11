Rublev, da Rússia, perde confronto com Djokovic – CMIO Esportes

Andrey Rublev foi derrotado em dois sets por Casper Ruud nas quartas de final do ATP Finals

As esperanças de Andrey Rublev de ganhar o primeiro título do ATP Finals acabaram depois que ele sofreu uma derrota por 6-2 e 6-4 para Casper Ruud na semifinal em Torino no sábado.

Rublev, de 25 anos, garantiu sua vaga nas semifinais na arena Pala Alpitour com duas vitórias em três partidas da fase de grupos – incluindo uma reviravolta deslumbrante contra Stefanos Tsitsipas na sexta-feira – mas não conseguiu repetir o feito contra um implacável Ruud.

O norueguês número quatro do mundo teve uma atuação poderosa contra seu rival, vencendo a disputa em 69 minutos.

Rublev, 25, se recuperou no segundo set para reduzir o déficit de 1-5 para 4-5, mas não foi o suficiente, pois ele acertou 23 erros não forçados.













Classificado como o número sete do mundo, Rublev teve um recorde de 4-1 em confrontos diretos com Ruud antes da partida de sábado.

Será o norueguês de 23 anos que enfrentará Novak Djokovic na disputa pelo título no domingo, em Turim.

Enquanto Ruud almeja o primeiro triunfo no evento que encerra a temporada, Djokovic almeja o sexto título nas Finais da ATP – o que igualaria o recorde de Roger Federer.

Caso vença no domingo, o sérvio também arrecadará cerca de US$ 4,75 milhões em prêmios em dinheiro como campeão invicto, tendo vencido todas as três partidas do round-robin antes de derrotar Taylor Fritz em dois sets na semifinal no sábado.