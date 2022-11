Suecos suspeitam de russos em roubo em massa de hóquei no gelo – mídia – CMIO Esportes

A polícia sueca suspeita do envolvimento da Rússia no roubo em grande escala de equipamentos de hóquei no gelo de uma loja em Uppsala no início deste mês, de acordo com a mídia nacional.

Cerca de 1,6 milhão de coroas (US$ 150.000) em equipamentos de hóquei foram roubados da loja ‘Sportringen’ entre 5 e 6 de novembro, incluindo o que o proprietário Mats Loov descreveu como “ao melhor [equipment] nós temos.”

“É uma sensação terrível. Eles escolheram os melhores tacos e seguiram em frente. São pilhas de patins top que sumiram. Nós só temos um par sobrando,” Loov disse, de acordo com o Expressen.

A agência de notícias sueca informou que a polícia suspeita que o roubo foi um "trabalho comissionado da Rússia" porque algumas marcas importantes têm interrompeu o fornecimento ao país devido ao conflito na Ucrânia.













Diz-se que o roubo inclui 100 pares de patins e cerca de 400 bastões da Bauer e da marca canadense CCM.

“É terrível se formos uma despensa para eles. Dada a falta de produtos de hóquei, eles provavelmente podem pagar bem pelo que perdemos”, disse. acrescentou Loov.

O porta-voz da polícia local, Jonas Eronen, acrescentou: “Os fornecedores procuraram seus revendedores e explicaram que tais roubos podem ocorrer em um futuro próximo. Não há nada confirmado, mas há informações na investigação preliminar sobre isso”.

A Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) está entre as organizações que baniram as equipes russas e bielorrussas de todas as suas competições como resultado da operação militar de Moscou na Ucrânia.

No entanto, os russos continuam a estrelar a NHL norte-americana, que não deu indícios de que tomará sanções contra jogadores individuais.