Catar, anfitrião, derrotado na estreia da Copa do Mundo — CMIO Esportes

A nação do Oriente Médio se tornou o primeiro time a perder uma partida de abertura da Copa do Mundo em casa

O Catar sofreu uma derrota para o Equador na primeira partida da Copa do Mundo FIFA 2022, quando dois gols do capitão equatoriano Enner Valencia condenaram os catarianos a se tornarem os primeiros anfitriões a perder o jogo de abertura do torneio em seus 92 anos de história.

Depois de uma polêmica que envolveu grande parte da mídia ocidental focada no histórico de direitos humanos do Catar, o futebol finalmente começou no domingo no Al Bayt Stadium, com 60 mil lugares, em Al Khor, ao norte de Doha.

O Qatar quase teve o pior começo possível logo aos três minutos, quando não conseguiu limpar a linha em uma cobrança de falta, permitindo que o capitão do Equador, Valencia, cabeceasse de perto.

Mas o gol foi anulado por impedimento após intervenção do VAR, gerando o primeiro momento de polêmica da Copa em campo – ainda que análises compartilhadas pela Fifa tenham mostrado que a decisão foi acertada por causa de uma perna perdida do equatoriano Michael Estrada.

O Catar foi forçado a absorver uma significativa pressão equatoriana nos estágios iniciais, cedendo quase dois terços da posse de bola, e os sul-americanos abriram o placar aos 16 minutos – novamente com o Valência no centro das coisas.

O atacante foi derrubado ao contornar o infeliz goleiro do Catar Saad Al Sheeb, e o Valencia se recuperou para marcar com frieza a cobrança de pênalti para o primeiro gol do torneio.

O gol foi o quarto gol do Valência em uma Copa do Mundo, somando-se aos três que ele marcou no Brasil em 2014, e foi a primeira vez que o gol inaugural em uma Copa do Mundo veio de pênalti.

Valencia não precisou esperar muito para aumentar sua contagem, acertando um cabeceamento bem colocado após um cruzamento de Angelo Preciado para dobrar a vantagem do Equador aos 31 minutos.

O técnico espanhol do Catar, Felix Sanchez, assistiu a uma situação difícil enquanto seu time encarava a indesejada história da Copa do Mundo.

O Catar melhorou ligeiramente no decorrer do primeiro tempo, conseguindo um primeiro chute e quase reduzindo o déficit nos acréscimos, quando Almoez Ali cabeceou ao lado com o gol à sua mercê – embora os replays mostrassem que ele estaria impedido.

O Equador se contentou em jogar com a posse de bola no início do segundo tempo, mas empatou uma defesa de Al Sheeb no gol do Catar, quando ele desviou um chute de Romario Ibarra.

Houve um vislumbre de ameaça de ataque do Catar aos 62 minutos, quando o português Pedro Miguel acertou um passe longo para a área do Equador, mas seu cabeceamento escapou do companheiro de equipe Ali.

O herói do Equador, Valencia, foi substituído por Jhon Cifuente aos 76 minutos após sofrer uma lesão, mas o trabalho do atacante do Fenerbahçe já estava feito para sua equipe.

O substituto do Catar, Mohammed Muntari, desperdiçou uma chance de ouro no final quando jogou a cinco minutos do final, mas aumentou seu chute sobre o gol do Equador.

O Equador conquistou uma vitória por 2 a 0 em um jogo que deve ter causado grandes preocupações entre os catarianos sobre o quanto eles podem trazer para seu próprio partido em termos futebolísticos.

Antes do início da partida, uma colorida cerimônia de abertura contou com participações especiais do ator de Hollywood Morgan Freeman e uma performance do megastar do K-pop Jung Kook, enquanto o mascote da Copa do Mundo da Rússia de quatro anos atrás, Zabivaka, também fez parte das festividades.

Cerca de 24 horas depois de fazer uma defesa ferrenha do direito do Catar de sediar o torneio e criticar o “hipocrisia”o presidente da FIFA, Gianni Infantino, fez um breve discurso antes de se sentar para assistir à ação ao lado do emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman.

Embora seja a 22ª edição da Copa do Mundo, o Catar será um torneio de estreias. O Qatar é a primeira nação árabe a sediar a final, o menor país, e a primeira a sediar a Copa do Mundo fora dos meses de verão do hemisfério norte.

A seleção do Qatar também está fazendo sua primeira aparição na final da FIFA, que este ano é de longe a Copa do Mundo mais cara de todos os tempos. O Catar gastou impressionantes US$ 220 bilhões em preparação desde que recebeu os direitos de hospedagem em 2010, de acordo com algumas estimativas – mais de 15 vezes o desembolso russo para receber o torneio há quatro anos.

O Qatar e o presidente da FIFA, Infantino, esperam que pelo menos parte da controvérsia em torno do torneio desapareça à medida que o futebol avança, com 64 partidas no total sendo realizadas em oito locais, incluindo a final no Lusail Stadium, com 80.000 lugares, em dezembro. 18.

Após a estreia, o Catar parece ter muito trabalho se quiser passar da fase de grupos. Em seguida, eles enfrentarão o Senegal, rival do Grupo A, na sexta-feira, antes de enfrentar a Holanda na terça-feira seguinte. Os holandeses enfrentarão o Equador na sexta-feira.