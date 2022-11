Djokovic conquista o título recorde do ATP Finals – CMIO Esportes

Novak Djokovic se juntou a Roger Federer como um recorde de seis vezes vencedor do ATP Finals depois que o sérvio derrotou o número quatro do mundo Casper Ruud na disputa pelo título de domingo no final da temporada em Turim.

Depois de sair invicto da fase de grupos do round-robin e derrotar Taylor Fritz nas semifinais no sábado, Djokovic novamente valeu-se de sua experiência e de um tênis brilhante para quebrar a determinação de Ruud, de 23 anos.

Djokovic venceu por 7-5 e 6-3 na arena Pala Alpitour, garantindo a ele um pagamento de quase $ 4,75 milhões como campeão invicto do torneio.

Depois de algumas duras disputas durante a semana em Turim – incluindo sua batalha de três horas com o russo Daniil Medvedev na fase de grupos – Djokovic parecia estar lutando fisicamente durante o primeiro set contra Ruud e foi visto com sua mão tremendo enquanto ele enxugava o rosto durante uma mudança.

Mas o 21 vezes campeão do Grand Slam se manteve firme, abrindo caminho no saque de Ruud no jogo 12 para vencer o primeiro set, tendo desperdiçado três oportunidades anteriores de break-point.













O sérvio ainda tomou a iniciativa no segundo set ao quebrar o saque de Ruud no jogo quatro, antes de encerrar o set e a partida.

Ruud superou confortavelmente o rival russo Andrey Rublev nas semifinais, mas não conseguiu criar uma única oportunidade de break point no saque de Djokovic durante a disputa. O norueguês continua sem vitórias em quatro partidas na carreira contra Djokovic.

Embora o título tenha sido o sexto no ATP Finals para Djokovic, foi o primeiro no evento desde 2015.

Isso significa que Djokovic, 35, encerrou o ano em grande estilo, após uma temporada que começou com sua desagradável deportação da Austrália por causa de sua vacina contra a Covid e mais tarde incluiu uma ausência forçada no US Open, mas também viu os pontos altos de sua vitória em Wimbledon. e títulos ATP no Masters de Roma, Tel Aviv e Astana.

Tendo sido liberado para retornar ao Aberto da Austrália em janeiro, depois que sua proibição de visto foi recentemente anulada, Djokovic estará entre os favoritos assim que a ação começar em Melbourne, enquanto ele busca a décima coroa recorde no torneio.