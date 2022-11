Fifa adverte capitães da Copa do Mundo sobre braçadeira de direitos gays – mídia – CMIO Esportes

Jogadores no Catar podem receber um cartão amarelo se usarem o item não sancionado

Jogadores de futebol, incluindo o capitão da Inglaterra, Harry Kane, podem receber um cartão amarelo antes mesmo de começarem as partidas na Copa do Mundo no Catar, caso decidam desafiar a Fifa e usar braçadeiras não autorizadas ‘One Love’, segundo relatos.

Várias nações europeias, incluindo Inglaterra, País de Gales, Holanda e Alemanha, anunciaram antes do torneio que seus capitães planejavam usar o item na Copa do Mundo, o que sinaliza apoio aos direitos LGBTQ e oposição aos “todas as formas de discriminação”.

A FIFA anunciou na véspera do torneio que tinha planos próprios para que os capitães das equipes usassem braçadeiras com diferentes mensagens durante as diferentes etapas da competição, incluindo slogans como "futebol une o mundo", "Salve o planeta" e "traga os movimentos."













Isso deixou a Inglaterra e outros países enfrentando possíveis sanções, como uma multa, se seguirem em frente com seus planos, enquanto, de acordo com a Sky Sports, a ameaça de cartão amarelo para capitães como Kane foi levantada em uma reunião em Doha no domingo.

As discussões continuam sobre um possível acordo, embora Kane tenha dito no domingo que ainda está determinado a usar a braçadeira ‘One Love’.

“Sei que a FA está conversando com a FIFA no momento e tenho certeza de que amanhã eles terão uma decisão. Mas acho que deixamos claro que queremos usá-lo. disse a estrela do Tottenham Hotspur, que foi o vencedor da Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

O tempo parece curto para uma resolução do problema, com a Inglaterra iniciando sua campanha na Copa do Mundo contra o Irã no Khalifa International Stadium, em Doha, na segunda-feira.

A Holanda joga no mesmo dia contra o Senegal, e o capitão holandês Virgil van Dijk sugeriu que ainda quer usar a braçadeira, mesmo que se sinta desconfortável com a perspectiva de começar a partida com um cartão amarelo.

“Nada mudou do nosso ponto de vista. Se eu receber um cartão amarelo por usá-lo, teremos que discutir isso porque não gosto de jogar com um amarelo”, disse. disse o zagueiro do Liverpool.

A Copa do Mundo começou no domingo, quando o anfitrião Catar foi derrotado por 2 x 0 pelo Equador no Al Bayt Stadium, em Al Khor.

A preparação para o torneio viu grande parte da mídia ocidental se concentrar no histórico de direitos humanos do Catar, incluindo o tratamento dado aos trabalhadores migrantes e à comunidade LGBTQ.

A homossexualidade continua ilegal no Catar, embora as autoridades locais da Copa do Mundo e a Fifa tenham insistido que todos os torcedores serão bem-vindos ao torneio.