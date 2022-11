BBC julga controvérsia com abertura da cobertura da Copa do Mundo (VÍDEO) – CMIO Esportes

A emissora foi acusada de esnobar a cerimônia de abertura no Catar em favor de uma mensagem de direitos humanos

O apresentador de TV Gary Lineker defendeu a decisão da BBC de não transmitir a cerimônia de abertura da Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar em sua plataforma principal, depois de relegar a pompa ao seu player online e, em vez disso, abrir sua cobertura condenando os maus-tratos a trabalhadores migrantes e críticas de alguns dos elementos mais controversos do torneio under-fire.

A cerimônia de abertura altamente coreografada ocorreu antes do pontapé inicial entre a nação anfitriã Qatar e o Equador no domingo, e contou com centenas de artistas, um cantor de uma boyband sul-coreana e até mesmo o ator de Hollywood Morgan Freeman.

Mas se o objetivo da cerimônia de abertura era, como a Fifa colocou em carta a cada um dos 32 países participantes do torneio, “focar no futebol,” ficou claro que a BBC ignorou essa diretiva específica.

“É a Copa do Mundo mais polêmica da história e nem uma bola foi chutada”, disse Lineker, abrindo a transmissão.

“Desde que a FIFA escolheu o Catar em 2010, o menor país que sediou a maior competição do futebol enfrentou grandes questões – desde acusações de corrupção no processo de licitação até o tratamento de trabalhadores migrantes que construíram os estádios onde muitos perderam suas vidas.

“A homossexualidade é ilegal aqui. Os direitos das mulheres e a liberdade de expressão estão no centro das atenções. Além disso, há seis anos, a decisão de mudar a Copa do Mundo do verão para o inverno.

“Diante desse cenário, há um torneio a ser disputado – que será assistido e apreciado em todo o mundo. Atenha-se ao futebol, diga FIFA. Bem, nós vamos – por alguns minutos, pelo menos.”

A mudança atraiu críticas online, principalmente do sparring frequente de Lineker, Piers Morgan, que argumentou que era “escandalosamente desrespeitoso” aos anfitriões para não mostrar a cerimônia de abertura.

Escandalosamente desrespeitoso com o Catar que a BBC não transmitiu a cerimônia de abertura da Copa do Mundo e, em vez disso, divulgou mais gargalhadas de sinalização de virtude sobre como é horrível. Se eles estão tão chocados, deveriam trazer para casa seu vasto exército de funcionários e nos poupar dessa hipocrisia absurda. — Piers Morgan (@piersmorgan) 20 de novembro de 2022

Não é verdade. Foi exibido ao vivo na íntegra no @BBCiPlayer, site da BBC Sport e botão vermelho. O horário da cerimônia de abertura foi alterado para um horário anterior muito recentemente e o WSL já foi confirmado em @bbcone. Se você quiser assistir, pode. https://t.co/cB4tbUbWlg —Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 20 de novembro de 2022

“Escandalosamente desrespeitoso com o Catar que a BBC não transmitiu a cerimônia de abertura da Copa do Mundo e, em vez disso, divulgou mais gargalhadas de sinalização de virtude sobre o quão horrível é,” ele escreveu. “Se eles estão tão chocados, deveriam trazer para casa seu vasto exército de funcionários e nos poupar dessa hipocrisia absurda..”

Lineker explicou mais tarde na mídia social que a decisão de pular grande parte da cerimônia de abertura foi devido ao compromisso de transmissão anterior da BBC de apresentar um jogo da Superliga Feminina entre Chelsea e Tottenham, com o qual já havia concordado antes do início da Copa do Mundo. antecipado por um dia várias semanas atrás.

Quer isso possa ser descrito como ‘sinalização de virtude’ ou não, é certamente notável que o principal detentor dos direitos da Copa do Mundo do Reino Unido tenha optado por abrir mão da narrativa solicitada para, em vez disso, chamar a atenção para as acusações que enfrentaram o Catar e a FIFA. .

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

A Copa do Mundo do Catar mostra que os ‘direitos humanos’ são apenas uma ferramenta para o Ocidente

O assunto da BBC, é claro, acabou mudando para o futebol e depois para o desempenho insípido dos anfitriões na derrota por 2 a 0 para o Equador, mas tudo conduzido sob um véu de condenação dos supostos direitos humanos generalizados no Catar. abusos e maus-tratos de trabalhadores migrantes, entre outras questões.