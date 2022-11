Catar impõe proibição de cerveja em estádio da Copa do Mundo — CMIO Esportes

O álcool não estará mais disponível nos oito locais que realizam partidas no torneio

Faltando apenas dois dias para o início do torneio, os organizadores da Copa do Mundo no Catar anunciaram que não haverá venda de álcool nos oito estádios que receberão partidas.

Foi decidido anteriormente que a patrocinadora da Copa do Mundo, a Budweiser, poderia vender cerveja aos torcedores em barracas ao redor dos estádios, desde que estivessem em áreas menos proeminentes.

Na sexta-feira, no entanto, a FIFA confirmou que o álcool seria restrito às áreas de hospitalidade corporativa nos oito locais – o que significa que os espectadores comuns terão que ficar sem beber.

“Após discussões entre as autoridades do país anfitrião e a FIFA, foi tomada a decisão de concentrar a venda de bebidas alcoólicas no FIFA Fan Festival, em outros destinos de torcedores e locais licenciados, removendo os pontos de venda de cerveja dos perímetros do estádio da Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar.” ler uma declaração.













Acrescentou que a cerveja sem álcool permaneceria disponível para os torcedores e que a FIFA “Continuar a garantir que os estádios e áreas circundantes proporcionem uma experiência agradável, respeitosa e agradável para todos os torcedores”.

A venda de álcool para torcedores de futebol que visitam a nação estritamente muçulmana está entre os pontos de discussão na preparação para a Copa do Mundo, ao lado de questões como o tratamento do Catar aos trabalhadores migrantes e à comunidade LGBT.

Embora os torcedores de futebol ainda possam encontrar álcool em outras partes do Qatar, como fan zones e hotéis, é improvável que a reversão tardia da política em relação aos estádios – que ocorre poucos dias antes de o Qatar abrir o torneio contra o Equador no domingo – vá cair bem com alguns visitantes.

A Associação de Torcedores de Futebol – que representa os torcedores da Inglaterra e do País de Gales, participantes da Copa do Mundo – divulgou um comunicado afirmando que o retorno tardio representou um “total falta de comunicação e clareza” dos organizadores.

De acordo com a Sky News, a proibição da cerveja no estádio foi imposta após pressão da família real do Catar.

A patrocinadora Budweiser indicou que a mudança deixou um gosto ruim em sua boca, com a conta oficial da empresa no Twitter postando uma mensagem dizendo “Bem, isto é constrangedor…” antes de ser excluído.