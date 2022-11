Rublev luta para progredir nas finais da ATP – CMIO Esportes

Andrey Rublev selou uma vaga nas quartas de final do ATP Finals pela primeira vez em sua carreira depois de vencer o rival grego Stefanos Tsitsipas em Torino na sexta-feira.

A dupla entrou na disputa sabendo que o vencedor garantiria a vaga na semifinal, após cada um ter conquistado uma vitória nas duas primeiras partidas do round robin no torneio.

Tsitsipas – o campeão do ATP Finals em 2019 – apareceu no controle quando venceu o primeiro set por 6-3, apenas para Rublev acertar alguns grandes golpes de solo e voltar para os próximos dois sets, 6-3 6-2, no Pala Arena Alpitour.

Rublev, de 25 anos, está entre as quartas de final do ATP Finals pela primeira vez em três aparições na lucrativa final da temporada, e enfrentará o norueguês Casper Ruud no sábado.

Ruud, de 23 anos, foi o vencedor do ‘Grupo Verde’ em Turim, depois de conquistar duas vitórias em três partidas round-robin.

“Estou realmente ansioso porque Casper é uma pessoa muito legal dentro e fora da quadra,” Rublev disse sobre o próximo concurso.

“Ele é um grande jogador, um grande lutador. Ele conquistou tantas coisas boas nesta temporada, então será um desafio muito bom para mim.

“Espero fazer o meu melhor e ver o que acontece” acrescentou o russo, que busca o quinto título ATP do ano.

Novak Djokovic – cinco vezes vencedor do ATP Finals – manteve seu recorde perfeito na fase de grupos deste ano com a vitória sobre o já eliminado Daniil Medvedev em uma batalha de três sets na sexta-feira.

Djokovic liderou o ‘Grupo Vermelho’ com três vitórias em três à frente de Rublev, e o sérvio joga sua semifinal contra o americano Taylor Fritz no sábado.