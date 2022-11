Nurmagomedov domina e conquista o título mundial – CMIO Esportes

Usman Nurmagomedov – primo do ícone do MMA Khabib – sagrou-se campeão peso leve do Bellator

Usman Nurmagomedov marcou outro capítulo na orgulhosa história de luta de sua família depois de dominar Patricky ‘Pitbull’ Freire para ganhar o título dos leves do Bellator em Chicago na noite de sexta-feira.

Nurmagomedov, 24, deixou pouco espaço para dúvidas em uma disputa desigual do co-evento principal, que foi premiado com 50-45, 50-44 e 50-44 no placar contra o atual campeão brasileiro.

Nurmagomedov estava sem o primo Khabib em seu córner na Wintrust Arena após relatos de atrasos de visto para o ícone do UFC, mas mesmo assim deixou sua equipe orgulhosa com uma performance que sem dúvida teve tudo, exceto pela finalização que alguns podem achar que seu domínio merecia.

Nurmagomedov assumiu o controle da luta logo no início contra o campeão veterano, mostrando as habilidades de chute que o diferenciam do estilo de luta pesada tão frequentemente associado a Khabib.

No entanto, também houve domínio no chão, com Nurmagomedov acertando uma queda e finalizando o segundo round com um pesado ground and pound que deixou Freire precisando do gongo para dar um tempo.

A luta estabilizou um pouco, deixando setores da multidão de Chicago inquietos, antes de Freire disparar em uma tentativa tardia de manter o título no round final.

Mas Nurmagomedov nunca pareceu estar em sério perigo, sufocando a ameaça antes de exercer o controle novamente e sair correndo com a vitória no placar.

Tão amplamente conhecido como um viveiro de talentos do MMA após o sucesso de Khabib e Islam Makhachev nas fileiras dos leves do UFC, o Daguestão agora tem seu primeiro campeão do Bellator MMA na forma de Usman Nurmagomedov.

“Para mim, isso é muito importante” disse Nurmagomedov, conforme citado pelo MMA Junkie.

“Eu estou tão feliz. Muitas emoções, sabe? Eu só quero dizer obrigado. Como, antes de tudo, Alhamdulillah depois.

“Muitos caras, de todo o mundo, me mandam mensagens para me apoiar. Obrigada.”

Ele foi abraçado por membros da equipe, incluindo o técnico da American Kickboxing Academy (AKA), Javier Mendez, após a luta, enquanto Khabib compartilhou uma videochamada com seu parente.

‘The Eagle’ também emitiu uma mensagem de mídia social proclamando “você merece irmão. Outra vitória, outra história.”

Nurmagomedov melhorou sua invencibilidade para 16-0. O derrotado Freire, 36, caiu para a 11ª derrota em 35 lutas na carreira, perdendo o título que conquistou contra Peter Queally em Dublin em novembro passado.