‘Último Imperador’ da Rússia garantiu luta de aposentadoria de grande sucesso – CMIO Esportes

Fedor Emelianenko enfrentará Ryan Bader pelo cinturão dos pesados ​​no Bellator 290 em fevereiro

No que deve ser a última luta de sua brilhante carreira, o russo Fedor Emelianenko enfrentará Ryan Bader em uma revanche pelo título dos pesos pesados ​​no Bellator 290, na Califórnia, em fevereiro.

A luta foi confirmada pela promoção na sexta-feira e vai ao ar na rede americana CBS. Emelianenko, 46, havia declarado seu desejo de enfrentar Bader novamente depois de sofrer uma derrota no primeiro round para o americano na disputa pelo título no Bellator 214 no início de 2019.

Desde então, ‘O Último Imperador’ registrou sucessivas vitórias por paralisação no primeiro round com a promoção, a mais recente das quais foi um nocaute sobre Tim Johnson em Moscou em outubro do ano passado.

O chefe do Bellator, Scott Coker, vinha planejando uma possível expulsão de Emelianenko em Moscou – amplamente considerado um dos maiores pesos-pesados ​​de todos os tempos, senão o maior – mas esses planos foram frustrados pelo conflito na Ucrânia.

Em vez disso, o ícone russo enfrentará Bader no Kia Forum em Inglewood – o local de sua primeira reunião.

Emelianenko esteve em Chicago na sexta-feira como companheiro de equipe e protegido Vadim Nemkov defendeu seu título meio-pesado do Bellator, e falou sobre o confronto com Bader.

“Antes de tudo, eu queria uma luta pelo cinturão, mas acontece que é uma revanche contra Ryan Bader.” disse Emelianenko, via tradução.

“Não foi do meu jeito da última vez, vou me preparar e espero que seja do meu jeito desta vez.”

Quando perguntado se definitivamente seria sua última luta, Emelianenko respondeu: “Sim, será. Será o fim da minha carreira.”













A brilhante carreira de Emelianenko o levou a ser coroado campeão na agora extinta promoção japonesa PRIDE, entre inúmeras outras conquistas.

Seu recorde é de impressionantes 40 vitórias em 47 partidas, com seis derrotas e uma sem contestação. Emelianenko está 4-2 desde que se juntou ao Bellator em 2017.

Ex-lutador do UFC Bader, 39 anos, é ex-campeão peso dois do Bellator, tendo anteriormente conquistado o título dos meio-pesados.

O lutador nascido em Nevada defendeu seu cinturão peso-pesado duas vezes em 2022, derrotando Cheick Congo por decisão unânime no Bellator 280 em maio.

Bader tem 30 vitórias, sete derrotas e um no-contest em sua carreira de 38 lutas.