Djokovic derruba rival dos EUA e chega à final da final da temporada – CMIO Esportes

A busca de Novak Djokovic pelo sexto título igualando o recorde nas Finais da ATP continua depois que ele derrotou Taylor Fritz na semifinal em Turim.

Depois de passar por uma batalha gigantesca de três horas e três sets com Daniil Medvedev em sua última partida da fase de grupos na sexta-feira, Djokovic voltou à quadra menos de 24 horas depois no Pala Alpitour para enfrentar o melhor descansado Fritz.

Foi uma partida decidida por margens apertadas, já que a dupla compartilhou quebras de saque em cada set antes de Djokovic levar a melhor sobre o americano em um par de tie-breaks, vencendo por 7-6 (7-5) 7-6 (8-6). ).

Fritz estava sacando para o segundo set com 5-4 à frente antes de Djokovic quebrar e vencer no tie-break.

A vitória do sérvio ampliou seu recorde de confrontos diretos perfeitos contra Fritz para seis vitórias em seis encontros na carreira.

“Consegui quebrar o saque dele em 5-4. Ele estava sacando para o set, como Medvedev estava sacando para a partida de ontem, e nesses momentos acho que encontro outra marcha e consigo manter a calma. Djokovic disse sobre sua vitória corajosa.

Djokovic, de 35 anos, passou pela fase de grupos em Turim com três vitórias em três e, caso conquistasse o título no domingo, poderia embolsar quase US$ 4,75 milhões como campeão invicto.

Djokovic também igualaria o recorde de Roger Federer de seis títulos nas Finais da ATP. A última das cinco vitórias de Djokovic no evento aconteceu em 2015, quando o torneio era disputado em Londres.

Djokovic enfrentará o vencedor da segunda semifinal de sábado entre o russo Andrey Rublev – que foi derrotado pelo sérvio no round-robin – e o norueguês Casper Ruud, que passou por seu grupo com duas vitórias em três jogos.

Rublev, de 25 anos, e Ruud, de 23 anos, pretendem fazer sua primeira aparição na disputa pelo título nas Finais da ATP.