Por que o Catar será uma Copa do Mundo como nenhuma outra — CMIO Esportes

Uma Copa do Mundo da FIFA diferente de todas as anteriores está a apenas alguns dias de sua primeira bola ser chutada quando o país anfitrião, Catar, enfrentar o Equador no jogo de abertura.

Essa partida dará início a um torneio que está atolado em polêmica desde que o estado do Golfo recebeu os direitos de hospedagem pela primeira vez em dezembro de 2010.

O festival de futebol de um mês, projetado para entreter e encantar, ameaçou ser ofuscado por uma variedade de fatores.

Entre eles estão as alegações de abusos de trabalhadores migrantes que construíram a infraestrutura, bem como advertências severas de grupos de igualdade sobre o tratamento do Catar aos indivíduos LGBT.

As próximas semanas determinarão até que ponto – se houver – essas preocupações serão validadas.

Mas em meio às sobrancelhas franzidas da mídia ocidental, esta edição da Copa do Mundo também promete algumas histórias únicas para os fãs de futebol enfrentarem.

O impacto potencial de um torneio que acontecerá de 20 de novembro a 18 de dezembro em importantes ligas domésticas europeias será um importante ponto de discussão, muito depois de a poeira do deserto ter baixado na Copa do Mundo do Catar.

Mas transplantar uma Copa do Mundo para o meio do calendário do futebol europeu trouxe seus próprios problemas, o principal dos quais é a pausa no meio da temporada que várias ligas foram forçadas a cumprir em suas agendas já lotadas – com os críticos dizendo que o cronograma coloca longe uma demanda muito alta de jogadores, alguns dos quais já participaram de mais de 60 jogos em uma temporada.

Pela primeira vez, uma Copa do Mundo está acontecendo fora de seu cronograma normal e foi transposta para novembro e dezembro para evitar uma situação em que os jogadores seriam forçados a se apresentar no calor do deserto do Catar, que pode chegar acima de 45C (113F) durante os meses de verão.

Sem dúvida, um fator importante que se destaca ao pesquisar a próxima Copa do Mundo não é apenas o cenário, mas a época do ano em que ela está ocorrendo.

Talvez os fãs de futebol possam relembrar com carinho a relativa facilidade de viajar que experimentaram no Catar.

A Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México, tem alguns estádios que ficam a cerca de 2.000 milhas de distância um do outro.

Compare isso com a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, onde os estádios de Kaliningrado e Ekaterinburg, por exemplo, foram separados um do outro por cerca de 1.770 milhas, e você tem uma Copa do Mundo muito mais fácil de navegar.

Os oito estádios construídos para sediar a Copa do Mundo do Catar estão todos localizados a cerca de 55 km (35 milhas) um do outro, garantindo que esta Copa do Mundo tenha uma sensação distinta e localizada.

A relativa proximidade dos vários estádios também apresenta um layout muito mais amigável aos torcedores do que algumas Copas do Mundo anteriores – o que deve permitir a alguns torcedores a oportunidade de assistir a vários jogos em um único dia.

O Catar será para sempre a primeira nação árabe a sediar uma Copa do Mundo e (por enquanto) o menor país escolhido para sediar o maior evento esportivo do mundo.

Uma Copa do Mundo, digamos, na Espanha ou na França, sem dúvida seria muito mais confortável para a maioria das nações que competem nela – mas há realmente alguma diferença entre uma final da Copa do Mundo em Paris ou Madri, pelo menos do ponto de vista de um telespectador?

Diga o que quiser sobre a capacidade do Catar de lidar com um evento dessa magnitude (e seus críticos fizeram exatamente isso, e por muito tempo), não há como negar que esta Copa do Mundo está abrindo novos caminhos quando se trata da expansão global contínua do futebol.

A construção polêmica

É aqui que a Copa do Mundo do Qatar realmente se destaca dos torneios anteriores. Nos 12 anos que se seguiram desde que o Catar conquistou o torneio por votação da FIFA, os organizadores foram forçados a rechaçar as repetidas acusações de suposta incapacidade ética do país em sediar o torneio.

Trabalhadores estrangeiros ou migrantes constituem uma grande proporção da população do país, com algumas estimativas colocando esse número acima de 85 por cento, e é o tratamento dado a esses trabalhadores que tem causado alvoroço entre os grupos de direitos humanos.

Um relatório do The Guardian publicado no ano passado sugeriu que até 6.500 trabalhadores migrantes podem ter perecido nos 12 anos de preparativos antes do início do domingo, com essas pessoas principalmente vindas da Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka. .













No entanto, o Catar diz que esses números – fornecidos pelas embaixadas de vários países no país – referem-se aos migrantes como um todo, não apenas aos que trabalharam na infraestrutura da Copa do Mundo, e incluiriam pessoas que viveram no Catar por muitos anos anos e pode ter morrido por vários motivos, como a velhice.

Autoridades do Catar acrescentam que enfrentaram o que chamaram de “campanha inédita” de críticas antes do torneio, que eles argumentam ser “retórica racista com o objetivo de ofender o povo do Catar e sua seleção.” O Catar também apontou para o fortalecimento das leis trabalhistas para proteger os trabalhadores como prova de sua reputação melhorada.

Em outros lugares, foram expressas preocupações sobre as leis do Catar contra pessoas LGBT+, ou seja, uma Copa do Mundo que atraiu críticas de uma vasta gama de ativistas pela igualdade em todo o mundo. Mais uma vez, as autoridades do Catar insistiram que todos são bem-vindos à final, mas ao mesmo tempo dizem que esperam que os torcedores “respeite nossa cultura.”