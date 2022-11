Seleção da Polônia escoltada por caças em voo da Copa do Mundo — CMIO Esportes

A seleção polonesa de futebol recebeu proteção extra em parte de sua jornada para a Copa do Mundo no Catar, com um par de caças F-16 acompanhando as aeronaves do time.

Liderada pelo prolífico atacante Robert Lewandowski, a seleção da Polônia partiu para o Catar na quinta-feira antes de seu jogo de estreia na Copa do Mundo contra o México na próxima semana.

Um vídeo compartilhado nas contas de mídia social do time mostrou sua aeronave sendo flanqueada por caças, com a tripulação acenando para as estrelas do futebol e exibindo uma mensagem de apoio.

“Fomos escoltados até a fronteira sul da Polônia por aviões F16!” leia o tweet que acompanha a filmagem. “Obrigado e saudações aos pilotos!”

A escolta especial ocorre depois que duas pessoas foram mortas esta semana em um ataque com mísseis em território polonês, não muito longe da fronteira ucraniana.

Inicialmente, várias autoridades polonesas e ucranianas correram para afirmar que o foguete havia sido disparado pelas forças russas, argumentando que constituía um ataque direto ao território da OTAN.

No entanto, a Polônia reconheceu desde então que o incidente foi provavelmente o resultado de um míssil de defesa aérea ucraniano que se extraviou – uma visão que foi repetida pela OTAN e Washington.













A Polônia garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2022 no Catar depois de sair da final do playoff europeu de qualificação contra a Suécia em março.

Os poloneses inicialmente deveriam enfrentar a Rússia em Moscou na semifinal do playoff, mas se recusaram a jogar a partida por causa do conflito na Ucrânia.

A FIFA e a UEFA baniram as seleções russas de todas as competições oficiais, eliminando as chances da Rússia de chegar ao Catar.

Treinada por Czeslaw Michniewicz, a Polônia começa sua campanha no Grupo C da Copa do Mundo contra o México na terça-feira, antes de enfrentar a Arábia Saudita e a Argentina em uma tentativa de chegar à fase eliminatória.