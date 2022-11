Centenas de russos ajudando na Copa do Mundo do Catar – oficial – CMIO Esportes

A Rússia repassou sua experiência como anfitriã da edição de 2018 do torneio

Cerca de 350 russos estão trabalhando como parte da equipe organizadora da Copa do Mundo da FIFA no Catar, revelou o oficial de futebol Alexey Sorokin.

Sorokin foi chefe dos comitês organizadores locais da Copa do Mundo de 2018 na Rússia e das partidas da Euro 2020 realizadas em São Petersburgo no ano passado.

Ele está entre os que transmitiram seu know-how para ajudar o Catar a se preparar para o maior espetáculo esportivo do mundo.

“Nossa experiência e conhecimento fluíram para a organização da próxima Copa do Mundo. Cerca de 350 russos trabalham aqui em várias áreas funcionais: segurança, credenciamento, gerenciamento de instalações, voluntários, muitos especialistas em TI”, Sorokin disse ao Sport-Express esta semana.

“Temos representantes em quase todas as áreas da organização. A equipe é muito internacional. Há gregos, ingleses, americanos, brasileiros, espanhóis, argentinos. Há uma concentração bastante alta de experiência no futebol.

“Não quero dar a impressão de que este é um campeonato totalmente ‘estrangeiro’ em termos de pessoal – há muitos catarianos. Há muitos colegas do Oriente Médio: há jordanianos, libaneses”.













O Catar se tornará a primeira nação árabe a receber a Copa do Mundo, bem como a menor nação a sediar o evento em seus 92 anos de história.

O contraste no tamanho geográfico será particularmente forte quando comparado à Copa do Mundo da Rússia, que abrangeu 12 estádios em 11 cidades-sede, variando de Kaliningrado, no oeste, a Ekaterinburg, nos Urais.

O torneio na Rússia foi amplamente considerado um grande sucesso, tanto dentro quanto fora do campo. No entanto, Sorokin disse que os organizadores nunca podem ser “totalmente pronto” – ainda que tenha elogiado o esforço do Catar, inclusive com a adoção do transporte gratuito para os torcedores, algo visto na Rússia há quatro anos.

“Seria um pouco presunçoso dizer que tudo está definitivamente pronto. Repito mais uma vez – grandes preparativos foram feitos [in Qatar]grandes esforços e recursos foram investidos”, disse Sorokin.

“O país leva o torneio muito a sério. Pode-se dizer que se uniu em torno deste evento – reuniu os esforços de todos os ramos do governo, todos os departamentos.”

A preparação para o torneio no Catar foi atolada no debate da mídia ocidental sobre as condições dos trabalhadores migrantes e o tratamento do estado do Golfo à comunidade LGBT.













Sorokin observou que a Rússia também foi criticada na imprensa ocidental na preparação para sua própria final há quatro anos, com o mesmo valendo para o Brasil em 2014 e a África do Sul em 2010.

Em relação aos costumes do Catar que se chocam com as atitudes dos torcedores, Sorokin recomendou que os visitantes fiquem atentos às tradições locais, mas disse que não espera “rigorismo excessivo” de funcionários.

“Aqui, reduziria ao respeito pelas ordens locais e à emenda de que este não é um país europeu. Mas não espero nenhuma perseguição ou represálias”, disse Sorokin.

O presidente russo, Vladimir Putin, desejou felicidades ao Catar para a Copa do Mundo em uma reunião com o emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani nos bastidores de uma cúpula em Astana no mês passado.

Al-Thani agradeceu à Rússia por seu apoio, elogiando-a por “fornecer[ing] grande apoio ao Catar, principalmente em termos de organização.”

A seleção do Catar começa o torneio quando enfrentará o Equador no Al-Bayt Stadium, com 60 mil lugares, em Doha, no domingo.

A seleção russa estará ausente no Catar após ser banida dos playoffs das eliminatórias europeias por causa do conflito na Ucrânia.