Capitão do Irã critica mídia inglesa antes de confronto na Copa do Mundo — CMIO Esportes

O capitão da seleção iraniana de futebol, Alireza Jahanbakhsh, acusou a mídia inglesa de tentar desestabilizar seu time antes da partida da Copa do Mundo no Catar.

Os rivais do grupo, Irã e Inglaterra, se enfrentam na segunda-feira, mas setores da mídia britânica usaram o acúmulo para investigar os membros da equipe iraniana sobre questões políticas em torno dos protestos em sua terra natal.

Respondendo a uma pergunta em entrevista coletiva nesta semana, o meia-atacante Jahanbakhsh interrompeu os esforços para desviar a discussão do futebol.

“Suponho que você seja da mídia inglesa,” respondeu Jahanbakhsh quando questionado sobre as tensões no Irã após a morte de Mahsa Amini, um jovem de 22 anos que morreu sob custódia após ser detido pela ‘polícia da moralidade’ do Irã.

“Para ser honesto, não tenho certeza se a Inglaterra não estivesse em nosso grupo, você teria vindo com essa pergunta, em primeiro lugar,” acrescentou Jahanbakhsh.

“E, em segundo lugar, já enfrentamos isso há algumas semanas com toda a mídia inglesa – todas as manchetes à medida que nos aproximamos da Copa do Mundo, seja qual for o motivo.”













O jogador insistiu que o foco da equipe está no torneio do Catar, onde foi sorteado no Grupo B ao lado de Inglaterra, País de Gales e Estados Unidos.

“O que aprendi é sempre respeitar o time, respeitar a camisa, aconteça o que acontecer”, disse Jahanbakhsh, que passou três anos em Brighton antes de se mudar para o time holandês Feyenoord no verão de 2021.

Visando a mídia inglesa, o jovem de 29 anos acrescentou: “é fácil trazer dessa forma, fazer jogos mentais, fazer perguntas sobre o que está acontecendo aqui ou ali, ou o que quer que seja.

“Mas temos apenas quatro dias para jogar um dos maiores e melhores jogos de nossas vidas – cada pessoa envolvida no Team Melli – e todos nós estamos focados nisso.”

Alguns membros da seleção iraniana – incluindo o atacante e ex-jogador do Zenit St. Petersburg Sardar Azmoun – sinalizaram seu apoio aos manifestantes com mensagens nas redes sociais.













Mas Jahanbakhsh foi discutível sobre a perspectiva de qualquer protesto entre os jogadores enquanto estiver no Catar.

“Cada jogador tem celebrações diferentes,” Jahanbakhsh disse. “E você pergunta sobre o hino nacional.

“Isso também é algo que tem que ser decidido na equipe, sobre o qual já conversamos. Mas todo mundo só pensa e fala sobre futebol”.

No início desta semana, o técnico do Irã, Carlos Queiroz – que vem de Portugal – teve uma conversa tensa com um repórter da Sky quando lhe perguntaram como ele se sentia ao representar o Irã.

“Quanto você me paga para responder a essa pergunta? Você é uma empresa privada, quanto você me paga? Converse com seu chefe e no final da Copa do Mundo, posso te dar a resposta se você me fizer uma boa oferta”, disse. Queiroz respondeu.

“Acho que você deveria começar a pensar no que aconteceu com os imigrantes na Inglaterra também. Vá pensar sobre isso,” acrescentou o treinador ao sair da coletiva de imprensa.