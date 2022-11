Ronaldo será demitido e processado pelo Man Utd – mídia — CMIO Esportes

O craque deu recentemente uma entrevista explosiva na qual criticou inúmeras figuras do clube

O Manchester United confirmou que está tomando “passos apropriados” após a entrevista incendiária de Cristiano Ronaldo na TV com Piers Morgan, na qual o jogador atacou figuras proeminentes do clube.

As consequências continuam da extraordinária conversa entre Ronaldo e Morgan, que foi ao ar na TV do Reino Unido em duas partes esta semana, e trechos dos quais foram transmitidos à mídia nos últimos dias.

Entre outras coisas, o atacante de 37 anos acusou o United de “traindo” ele após seu retorno a Old Trafford no ano passado, também dizendo que “não tem respeito” para o técnico Erik ten Hag enquanto condenava os proprietários americanos do United, a família Glazer, como “não se importar” sobre o clube.

Incapaz de permanecer em silêncio em meio ao pandemônio da mídia e à agitação dos torcedores, o United divulgou uma declaração formal na sexta-feira dizendo que “iniciou as medidas apropriadas em resposta à recente entrevista à mídia de Cristiano Ronaldo.”













“Não faremos mais comentários até que este processo chegue à sua conclusão”, disse. adicionou a mensagem.

De acordo com vários relatos da mídia, inclusive da ESPN, os gigantes de Old Trafford agora estão tentando rescindir o contrato de Ronaldo com o clube, enquanto potencialmente o processam por quebra de contrato.

Diz-se que o atacante ganha até £ 500.000 por semana ($ 595.000) no United, em um acordo que vai até o final da temporada.

Ronaldo voltou ao seu antigo time da Juventus com muito alarde no verão de 2021, tendo vencido a Liga dos Campeões e um hat-trick de títulos da Premier League durante sua primeira passagem pelo United antes de partir para o Real Madrid em 2009.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro foi o artilheiro do United com 24 gols em 38 partidas em todas as competições na última temporada.

No entanto, ele tem sido usado com moderação desde que Ten Hag assumiu no verão, com dúvidas sobre como Ronaldo pode se encaixar no estilo de alta pressão desejado pelo holandês.

Ronaldo e o agente Jorge Mendes tentaram planejar uma mudança para longe de Old Trafford antes da nova temporada, mas não conseguiram encontrar um local de pouso adequado.

Atualmente com Portugal enquanto se prepara para a Copa do Mundo no Catar, Ronaldo pode muito bem estar sem clube quando o torneio terminar.