Djokovic supera Medvedev e mantém recorde de vitórias no ATP Finals — CMIO Esportes

Novak Djokovic venceu uma batalha de três sets com Daniil Medvedev nas finais da ATP em Turim, embora a natureza cansativa da disputa tenha sido menos do que ideal para o sérvio antes das semifinais do torneio em menos de 24 horas.

Já garantido um lugar nas quartas de final do evento de encerramento da temporada depois de vencer suas duas primeiras partidas round-robin esta semana, Djokovic garantiu que terminou a fase de grupos com um recorde perfeito com seu 6-3 6-7 (5-7 ) Vitória por 7-6 (7-2) sobre Medvedev na sexta-feira.

Mas um brutal cabo de guerra que durou mais de três horas talvez esteja longe de ser uma preparação perfeita para Djokovic antes que ele jogue contra o americano Taylor Fritz nas semifinais no Pala Alpitour no sábado.

Fritz estará muito mais descansado depois de garantir sua vaga na fase eliminatória com a vitória sobre o canadense Felix Auger-Aliassime na quinta-feira.

Depois de ter visto suas próprias chances de semifinal terminarem com duas derrotas na fase de grupos, Medvedev jogou principalmente por orgulho contra Djokovic.

O russo tinha uma vitória de retorno em vista ao sacar para a partida em 5-4 no terceiro set, depois de quebrar o saque de Djokovic em um jogo titânico de 15 minutos.

Mas, assim como havia feito contra Stefanos Tsitsipas no início da semana, Medvedev deixou a oportunidade escapar quando Djokovic empatou em 5 a 5, antes de exercer o controle no tiebreak.

Djokovic continua em busca do sexto título do ATP Finals – o que igualaria o recorde de Roger Federer, mas seria o primeiro desde 2015 para o sérvio.

Medvedev, que foi campeão do torneio em 2020 e finalista derrotado no ano passado, deixa Turim sem vitórias em suas três partidas, tendo perdido cada disputa no tiebreak do terceiro set, mas desempenhou seu papel em um fascinante ‘Grupo Vermelho’.

“Daniil e eu tivemos algumas batalhas no passado e eu sabia que, ao entrar na partida de hoje, seria a última partida dele na temporada e ele não gostaria de terminar com uma derrota. Djokovic disse sobre o thriller em Turim, quando melhorou para 8-4 em seu recorde de confronto direto com Medvedev.

“Ser capaz de encontrar a última gota de energia para voltar à partida. Em 4-5 consegui ler seu saque e antecipar bem e me coloquei em uma boa posição. Comecei muito bem no tiebreak.

“Três partidas difíceis para ele, perdendo por 7-6 na terceira em todas as três partidas. Não é fácil, mas ele é um jogador incrível. Tenho muito respeito por ele e que grande batalha.”













Ainda na sexta-feira, a última vaga na semifinal será decidida quando o russo Andrey Rublev enfrentar o grego Tsitsipas, com os dois homens com uma vitória nas duas partidas da fase de grupos até agora.

O ‘Grupo Verde’ terminou na quinta-feira, quando o americano Fritz derrotou Auger-Aliassime para marcar uma semifinal com Djokovic.

O norueguês Casper Ruud já havia garantido sua vaga entre os quatro finalistas, mas perdeu sua última partida da fase de grupos em dois sets contra o já eliminado Rafael Nadal.

As semifinais acontecem em Turim no sábado, antes da final no domingo.

Djokovic continua sendo o único homem invicto no torneio e, caso conquiste o título, o 21 vezes vencedor do Grand Slam pode ganhar um prêmio de $ 4,74 milhões como campeão invicto.