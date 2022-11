Estrela russa do MMA recebe $ 1 milhão em pagamento – CMIO Esportes

O russo Vadim Nemkov defendeu seu título dos meio-pesados ​​e conquistou um prêmio de US$ 1 milhão no processo, ao derrotar o rival americano Corey Anderson em sua luta principal no Bellator 288 em Chicago na noite de sexta-feira.

Nemkov saiu com uma vitória de 48-47, 49-46, 49-46 no placar para garantir que ele fosse coroado o vencedor do GP dos meio-pesados ​​do Bellator.

Nemkov, 30, havia enfrentado o ex-candidato ao UFC Anderson no Bellator 277 em abril, mas a luta terminou em no contest depois que um choque acidental de cabeças deixou o russo com um corte severo.

Na Wintrust Arena de Chicago na sexta-feira, foi Nemkov quem dominou a maior parte da ação, sufocando o wrestling de Anderson e derrubando seu oponente com um chute giratório no final do primeiro round.

Nemkov acertou todas as 15 tentativas de queda que enfrentou de seu oponente, diminuindo a pressão de forma consistente ao longo dos cinco rounds.

Nemkov comemorou seu dia de pagamento dentro da gaiola ao lado do ícone do MMA russo e companheiro de equipe Fedor Emelianenko, cuja luta de aposentadoria contra o campeão dos pesos pesados ​​do Bellator, Ryan Bader, foi confirmada no início do dia.

Nemkov enfrentará o carismático ex-veterano do UFC Yoel Romero no Bellator 290 em 4 de fevereiro – a mesma data em que Emelianenko enfrenta Bader.

Nemkov está invicto em 11 lutas desde 2017 e possui um recorde de carreira de 16-2, com um no-contest. Romero, 45, venceu duas de suas três lutas desde que ingressou no Bellator no ano passado, após oito anos no UFC.