Rússia suspensa do Comitê Paraolímpico Internacional — CMIO Esportes

O Comitê Paraolímpico Internacional (IPC) votou na quarta-feira para suspender a associação do Comitê Paraolímpico Russo (RPC). Os atletas russos já foram impedidos de participar dos jogos deste ano na China, e o chefe paraolímpico russo, Pavel Rozhkov, foi impedido de comparecer pessoalmente à reunião de quarta-feira.

Em uma assembléia geral em Berlim, os membros do comitê votaram por 64 a 39 para suspender o Comitê Paralímpico Russo, com 16 abstenções dos comitês nacionais, afirmou o IPC no Twitter. Se a Rússia apelar sem sucesso da decisão, sua suspensão só poderá ser levantada na próxima assembleia geral do IPC, provavelmente no quarto trimestre de 2023.

A suspensão foi decretada por decisão do RPC “incapacidade de cumprir com as obrigações de associação de acordo com a Constituição do IPC,” a declaração lida.

Em uma votação separada, 54-45, o comitê paraolímpico da Bielorrússia também foi suspenso do IPC.













Em sua resposta, o RPC argumentou que o IPC não forneceu “uma única evidência de que o RPC violou pelo menos uma de suas obrigações de associação.” A proibição é “ilegal, infundado… e viola grosseiramente todos os regulamentos do IPC,” o RPC continuou, acrescentando que os membros da OTAN não sofreram repercussões no mundo esportivo quando a aliança lançou ataques na Iugoslávia e invadiu o Afeganistão e o Iraque.

O IPC proibiu atletas russos e bielorrussos de participar dos Jogos Paraolímpicos de Inverno em março. A proibição foi decretada depois que o Comitê Olímpico Internacional recomendou que os atletas russos e bielorrussos fossem impedidos de competir em todos os eventos esportivos internacionais, em resposta à operação militar da Rússia na Ucrânia.

O presidente do RPC, Pavel Rozhkov, deveria participar da reunião de quarta-feira, antes que as autoridades alemãs rejeitassem um pedido do IPC para emitir um visto para ele. O RPC descreveu a proibição de visto como “interferência política no esporte, contrária aos valores olímpicos e paraolímpicos”.