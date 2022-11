Medvedev perde thriller quando as esperanças do ATP Finals terminam – CMIO Esportes

Daniil Medvedev, da Rússia, foi eliminado do ATP Finals depois de sofrer uma derrota para o rival grego Stefanos Tsitsipas em uma disputa brilhante em Turim na noite de quarta-feira.

Tentando manter vivas suas esperanças de chegar às semifinais, Medvedev apareceu a caminho de uma vitória de retorno ao liderar por 5 a 3 no terceiro set, antes de Tsitsipas voltar para a vitória no desempate decisivo.

A disputa terminou 6-3 6-7 (11-13) 7-6 (7-1) a favor do grego, em uma batalha de duas horas e 21 minutos no Pala Alpitour.

A derrota para Medvedev segue uma derrota para o compatriota Andrey Rublev em sua primeira partida round-robin, e significa que ele não pode passar da fase de grupos para as quartas de final no torneio de encerramento da temporada.

Tsitsipas enfrentará Rublev em sua última partida round-robin na sexta-feira, em uma disputa de vencedor leva tudo para determinar qual dos dois avança para as semifinais.

O rival do grupo, Novak Djokovic, garantiu sua vaga na semifinal com uma vitória sobre o Rublev na quarta-feira, aproveitando a vitória inicial do sérvio contra o Tsitsipas.

A partida de quarta-feira entre Tsitsipas e Medvedev foi a mais recente de uma longa rivalidade que às vezes se transformou em hostilidade aberta.

Em Torino, foi Tsitsipas quem acabou ganhando o direito de se gabar, mas foi uma batalha de ida e volta em que os dois homens se colocaram à beira da vitória.

Tsitsipas inicialmente tomou a iniciativa, vencendo o primeiro set e conquistando três match points no segundo set, apenas para Medvedev se arrastar de volta à disputa ao conquistar um tiebreak épico.

Tsitsipas voltou atrás no terceiro set, superando uma desvantagem de 3 a 5 antes de dominar o tiebreak decisivo.

Medvedev, que desfrutou de 16 semanas como número um do mundo ao longo do ano, posteriormente viu suas chances de conquistar o título que conquistou em 2020 chegarem ao fim.

“[It was] terrível não sacar, especialmente em uma quadra tão rápida”, disse um desapontado Medvedev em sua coletiva de imprensa pós-jogo.

“Eu perdi meu [serve] no primeiro jogo da partida, o que nunca é bom, mas pode acontecer. Você precisa de algum tempo para entrar na partida.

“Então eu não enfrentei um break point até conseguir um break no terceiro [set]. Eu realmente não senti muitos nervos. Eu só tinha que jogar melhor e sacar melhor.”













Medvedev, 26, enfrenta Djokovic em sua última partida do ‘Grupo Vermelho’ na sexta-feira, sabendo que o destino de ambos já está determinado em termos de chegar à fase eliminatória.

Tsitsipas, de 24 anos, venceu o ATP Finals em Londres em 2019 e partirá para a disputa com Rublev sabendo que o vencedor manterá vivas suas chances de conquistar o título em 2022.

No ‘Grupo Verde’ do torneio, Casper Ruud já tem vaga garantida nas semifinais, e o norueguês enfrenta o já eliminado Rafael Nadal em seu último round-robin na quinta-feira.

Em outro lugar, Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime vão lutar pela vaga restante nas semifinais de seu grupo.