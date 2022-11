Primo de Khabib persegue história na luta pelo título mundial — CMIO Esportes

O invicto Usman Nurmagomedov espera cumprir a orgulhosa tradição de esportes de combate de sua família quando enfrentar o veterano brasileiro Patricky ‘Pitbull’ Freire em sua primeira luta pelo título mundial dos leves no Bellator 288 na Wintrust Arena de Chicago na noite de sexta-feira.

Usman, o primo do ícone do MMA e ex-campeão dos leves do UFC, Khabib, tem sido perfeito até este ponto de sua carreira, derrotando todos os 15 de seus oponentes – com cada um dos últimos três nem mesmo durando o suficiente para ver o fim da luta. primeiro round.

Mas isso é de se esperar de um lutador com o pedigree de combate de Usman. O daguestão, que tem apenas 24 anos, há muito é anunciado como um futuro campeão mundial, em parte devido à sua criação, onde ele estava entre os talentos que foram treinados por seu falecido tio, Abdulmanap Nurmagomedov.

Mas ao contrário de Khabib, e até mesmo de Islam Makhachev, cuja recente vitória no UFC, Usman se espelhará na sexta-feira, Usman emergiu de uma linhagem de esportes de combate diferente – mas igualmente eficaz.

Suas primeiras incursões no atletismo o levaram a treinar luta livre, como tantos outros que emergiram do Daguestão, mas o caminho de Usman divergiu um pouco depois e ele passou horas aprimorando suas habilidades no boxe tailandês.

Então, depois de se juntar a Abdulmanap e Eagle MMA, seu wrestling foi infundido com sambo para forjar um estilo de luta único; um baseado em golpes agressivos, mas também uma compreensão aguçada da luta no chão.

E agora com a transição de Khabib de campeão mundial para treinador, Usman diz que a lenda das artes marciais mistas não é fácil na academia – mesmo em sua própria carne e sangue.

“Você está treinando duas horas seguidas – treino e treino constante – e não consegue parar. Se [Khabib] vê você parar, ele pode até te expulsar da academia”, disse Usman sobre seu primo para a CBS Sports.

“Ele diz: ‘Se você quiser descansar, pode ir para casa e descansar lá. Sua mãe pode servir chá para você e você pode ficar em casa. Se você quer treinar, você tem que treinar na academia.”

Usman, no entanto,‘Não seria humano se ele fosse totalmente imune aos estragos da pressão, especialmente quando se trata de ganhar um título mundial.

Às vezes se diz que a invencibilidade pode ser um fardo para o lutador, um peso que o puxa para baixo e não permite que ele se expresse plenamente no cage – o medo de perder eclipsa a alegria de vencer.

E com tanto sucesso de Khabib e seu sucessor, Islam Makhachev, Usman diz que a sala de treinamento supervisionada por seu primo deixa pouca ou nenhuma margem de erro.

“Para ser honesto, a situação na academia está tensa agora,” ele admitiu.

“Todo mundo quer melhorar, todo mundo está com fome e todo mundo está aprendendo todos os dias. Eles estão recebendo experiência dos campeões, de pessoas que já passaram por isso. É a vida. O mais velho [generation] estão saindo e a nova geração está chegando.”













‘Pitbull’ promete ser o maior teste da carreira de Nurmagomedov até hoje, e entra na disputa com um cartel de 24 vitórias em 34 lutas.

O brasileiro, de 36 anos, conquistou o título dos leves ao derrotar Peter Queally por nocaute técnico no segundo round no Bellator 270 em Dublin há um ano.

Falando à mídia esta semana, no entanto, Nurmagomedov disse que seu nome seria gravado nos anais do Bellator.

“Houve um tempo em que ninguém contratava lutadores do Cáucaso. Ninguém sabia onde fica o Daguestão, onde fica essa parte da Rússia. Agora temos dois campeões do Daguestão no UFC – do passado e do presente”, disse Nurmagomedov.

“Quero ser o primeiro campeão do Bellator do Daguestão. Ninguém vai tirar isso de mim. Não importa o que aconteça no futuro, meu nome será salvo nos livros de história”.

Os fãs de MMA descobrirão na noite de sexta-feira se essa previsão se tornará realidade.