Rússia promete combater ‘discriminação’ após suspensão paraolímpica – CMIO Esportes

A decisão do Comitê Paraolímpico Internacional de suspender a adesão da Rússia foi descrita como “irracional e tendenciosa”

O ministro dos Esportes da Rússia, Oleg Matytsin, acusou o Comitê Paraolímpico Internacional (IPC) de violar seus próprios princípios ao suspender a adesão da Rússia e da Bielo-Rússia.

Os membros do IPC votaram em uma assembléia geral extraordinária na Alemanha na quarta-feira para suspender o Comitê Paraolímpico Russo (RPC) e sua contraparte bielorrussa, acusando-os de um “incapacidade de cumprir com suas obrigações de associação de acordo com a Constituição do IPC.”

A decisão atraiu uma reação irada na Rússia, onde as autoridades afirmaram que o IPC continua uma campanha de politização do esporte e discriminação contra atletas russos e bielorrussos.

O Ministro dos Esportes Matytsin prometeu na quinta-feira que sua organização continuaria a lutar pelos direitos dos atletas do país.













“A remoção do Comitê Paraolímpico Russo parece ser uma decisão irracional e tendenciosa do IPC” disse Matytsin em comentários compartilhados pela RIA Novosti.

“O Comitê Paraolímpico Internacional refere-se ao descumprimento das condições de filiação, mas nenhuma prova disso foi fornecida.

“O IPC viola seus próprios princípios, demonstrando que não há igualdade. Não estamos preparados para concordar com a politização total do esporte e continuamos a lutar contra a discriminação contra os atletas russos e o RPC”.

Matytsin acrescentou que seu ministério trabalhará com outras organizações dentro do país para continuar a organizar eventos para atletas paraolímpicos russos.

A suspensão do RPC pelo IPC foi aprovada por 64 votos a 39, com 16 abstenções de comitês nacionais. O Comitê Paraolímpico da Bielorrússia foi suspenso em votação separada por 54 a 45, com 18 abstenções.

A Rússia e a Bielorrússia têm o direito de apelar da decisão. Se falharem, a suspensão só será revista na próxima Assembleia Geral do IPC, marcada para o último trimestre de 2023.

Com vários eventos de qualificação para os Jogos Paraolímpicos de Paris 2024 ocorrendo no próximo ano, a suspensão compromete seriamente as esperanças dos atletas russos e bielorrussos que participarão dos Jogos.













Em março, as duas nações foram banidas no último minuto das Paraolimpíadas de Inverno de Pequim em 2022, depois de inicialmente serem liberadas para competir como neutras.

Isso ocorreu após uma recomendação em 28 de fevereiro do Comitê Olímpico Internacional (COI) de que os atletas russos e bielorrussos deveriam ser banidos de eventos globais em todos os esportes por causa da campanha militar de Moscou na Ucrânia.

Reagindo às últimas sanções, o RPC as descreveu como “ilegal, infundado… e viola grosseiramente[ing] todos os regulamentos do IPC”.

O presidente do RPC, Pavel Rozhkov, que foi impedido de comparecer pessoalmente à assembléia do IPC após ter seu pedido de visto negado pelas autoridades alemãs, disse que sua organização pretende apelar a grupos internacionais, incluindo a ONU, com um pedido para encerrar “discriminação contra atletas russos com deficiência em âmbito nacional e violação de seu direito de participar de competições esportivas internacionais”.