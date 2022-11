Schumacher é dispensado pela equipe de F1 — CMIO Esportes

O filho da lenda do automobilismo Michael Schumacher não permanecerá na Haas, foi confirmado

Mick Schumacher, filho do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, prometeu “provar que as pessoas estão erradas” depois de perder sua vaga na Haas para a temporada de 2023.

O diretor da Haas, Guenther Steiner, confirmou na quinta-feira que a equipe de Fórmula 1 não renovaria seu contrato com o jovem de 23 anos, descrevendo-o como “não é uma decisão fácil” mas “o melhor a fazer pela equipe.”

Schumacher será substituído por Nico Hulkenberg, o veterano alemão de 35 anos que está sem uma vaga em tempo integral desde 2019, mas atuou como piloto reserva em várias ocasiões.

Hulkenberg alinhará ao lado de Kevin Magnussen, o dinamarquês que ingressou na Haas no início da atual temporada após a saída do estreante russo Nikita Mazepin logo após Moscou lançar sua campanha militar na Ucrânia.













Schumacher não conseguiu esconder sua decepção com a notícia de sua saída, prometendo se recuperar em uma mensagem postada no Instagram.

“Esta vai ser a minha última corrida com a Haas,” escreveu Schumacher antes do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerra a temporada neste fim de semana.

“Não quero esconder o fato de que estou muito desapontado com a decisão de não renovar nosso contrato.”

O piloto alemão agradeceu à Haas e à Ferrari – onde faz parte da academia desde 2019 – antes de sinalizar sua intenção de retornar ao grid.

“Às vezes foi acidentado, mas melhorei constantemente, aprendi muito e agora tenho certeza de que mereço um lugar na Fórmula 1.

“O assunto está tudo menos fechado para mim. Os contratempos apenas o tornam mais forte.

“Meu fogo arde para a Fórmula 1 e vou lutar muito para voltar ao grid de largada” acrescentou Schumacher, finalizando com a mensagem “PTW” – significado “Prove que eles estão errados.”

No entanto, o futuro de Schumacher será incerto, com todas as dez equipes de F1 confirmando suas escalações pretendidas para a temporada de 2023 – embora ele ainda possa ganhar uma vaga de reserva em algum lugar.

Schumacher ingressou na Haas antes da temporada de 2021 como campeão da F2, mas lutou ao lado de Mazepin em suas campanhas de estreia entre a elite do automobilismo, sem nenhum dos dois marcando pontos.

Schumacher mudou isso nesta temporada marcando em duas corridas – colocando-o em 12 pontos no total – mas isso ainda o coloca atrás da contagem de 25 pontos do companheiro de equipe Magnussen.













Schumacher também se envolveu em uma série de acidentes caros com a Haas, que teriam sido um fator para a equipe e seu proprietário, Gene Haas, optar por não renovar seu contrato.

O magnata do automobilismo americano disse em outubro que Schumacher “tem muito potencial, mas você sabe que ele custa uma fortuna e destruiu muitos carros que nos custaram muito dinheiro que simplesmente não temos.”

“Quando você está atrás [of the grid] e você destrói carros, isso é muito difícil”, acrescentou Haas.