Adolescente russo quebra recorde da seleção — CMIO Esportes

Sergey Pinyaev conseguiu o feito no futebol internacional contra o Tadjiquistão

O ala Sergey Pinyaev se tornou o jogador de futebol internacional mais jovem da Rússia ao fazer sua estreia no amistoso contra o Tadjiquistão na quinta-feira.

Pinyaev foi convocado para o time titular do jogo em Dushanbe e, aos 18 anos e 15 dias, bateu o recorde anterior estabelecido pelo goleiro Igor Akinfeev como o jogador mais jovem a conquistar uma internacionalização por seu país.

Agora aposentado do futebol internacional, Akinfeev tinha 18 anos e 20 dias quando conquistou a primeira de suas 111 partidas pela Rússia em 2004.

Pinyaev, que joga futebol em seu clube pelo Krylia Sovetov, de Samara, jogou 84 minutos contra o Tadjiquistão, com uma escalação russa experimental trabalhando para um empate em 0 x 0.

“Eu nunca falo sobre jogadores em público. [But] para a estreia de um jovem de 18 anos, parecia muito decente”, O técnico da Rússia, Valeri Karpin, disse à mídia após a partida, quando questionado sobre o desempenho de Pinyaev.

O também adolescente Arsen Zakharyan, que detinha o recorde anterior como o jogador de campo mais jovem da Rússia, foi introduzido por Karpin no intervalo, mas não conseguiu um avanço, apesar da Rússia ter 65% de posse de bola contra um time classificado como o número 108 do mundo pela FIFA .

A partida foi pelo menos uma rara chance de Karpin ver seu time em ação depois que a Rússia foi banida de todas as competições oficiais da Fifa e da Uefa em fevereiro por causa do conflito na Ucrânia.

A Rússia venceu o Cazaquistão por 2 a 1 em Bishkek em setembro, a primeira partida em quase 11 meses.

Em seguida, após o decepcionante empate no Tadjiquistão, está o confronto com o Uzbequistão agendado para Tashkent no domingo.

Esse é o mesmo dia em que a Copa do Mundo da FIFA começa no Catar – um torneio que a Rússia tinha esperanças de alcançar antes de ser banido.













A aparição de Pinyaev na quinta-feira foi um dos pontos positivos para a equipe, já que Karpin busca incorporar talentos mais jovens nas fileiras.

O adolescente há muito tempo é cotado para o sucesso na Rússia, depois de crescer na respeitada academia Chertanovo, em Moscou.

Pinyaev treinou com os jovens do gigante inglês Manchester United nos últimos anos, alimentando ainda mais as expectativas em torno do talentoso jovem ala.

A nível de clubes, o início da temporada de Pinyaev com Krylia Sovetov foi interrompido por lesão, mas ele ainda conseguiu três gols em 11 jogos na Premier League russa até agora nesta temporada, além de dar três assistências.

O técnico da Rússia, Karpin, sinalizou que pretende fazer mudanças significativas no time titular quando o time enfrentar o Uzbequistão no Pakhtakor Central Stadium neste fim de semana.