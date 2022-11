Capitão da França se recusa a se comprometer com a braçadeira de arco-íris da Copa do Mundo – CMIO Esportes

Vários jogadores devem desafiar a FIFA usando uma braçadeira anti-discriminação no Catar

Hugo Lloris, capitão da atual campeã França, deu a entender que não usará a braçadeira de capitão com as cores do arco-íris na Copa do Mundo deste mês no Catar.

Vários jogadores, incluindo o companheiro de equipe de Lloris no Tottenham Hotspur, Harry Kane, devem usar a braçadeira como um gesto anti-discriminatório e em apoio à comunidade global LGBT+ em uma tentativa de destacar o que muitos veem como as leis arcaicas do estado do Golfo sobre a homossexualidade.

As regras da Fifa ditam que os jogadores são proibidos de usar roupas, incluindo braçadeiras, que não são expressamente sancionadas pelo órgão regulador do futebol mundial.

Lloris, 35, diz que os jogadores da Copa do Mundo devem respeitar as leis locais do Catar, independentemente de seus sentimentos individuais sobre o assunto.

“Antes de começarmos qualquer coisa, precisamos do acordo da FIFA, do acordo do [French Football] Federação”, disse Lloris durante um evento para a imprensa na base de treinamento da França no Catar na segunda-feira.

“Claro, tenho minha opinião pessoal sobre o assunto. E fica bem perto do [French Football Federation] do presidente.”

Os comentários de Lloris vêm depois que o presidente da FFF, Noel Le Graet, disse que esperava que Lloris não adotasse a braçadeira com as cores do arco-íris na Copa do Mundo porque não queria que houvesse uma percepção da França ensinando outras nações sobre questões anti-discriminação. antes do torneio.

“Quando estamos em França, quando recebemos estrangeiros, muitas vezes queremos que sigam as nossas regras, que respeitem a nossa cultura, e eu farei o mesmo quando for ao Qatar, simplesmente”, explicou Lloris.

“Posso concordar ou discordar de suas ideias, mas tenho que mostrar respeito.”

Lloris acrescentou que ele e seus companheiros não eram insensíveis às questões de direitos humanos no Catar, mas que preferia que isso fosse exibido da maneira apropriada.

“Não podemos permanecer insensíveis a essas questões,” ele disse. “Isso será feito em alguns dias, ou horas, veremos.”