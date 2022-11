Rússia lamenta morte de ícone do hóquei — CMIO Esportes

Aleksandr Martynyuk foi bicampeão mundial e detinha um notável recorde de gols

O herói russo do hóquei no gelo, Aleksandr Martynyuk, morreu aos 77 anos, anunciou seu ex-time, o Spartak Moscou.

A notícia da morte de Martynyuk foi divulgada no site do Spartak, que homenageou o atacante.

Martynyuk venceu o Campeonato Mundial com a União Soviética em 1971 e 1973 e participou da icônica ‘Super Series’ de 1972 contra outras potências do hóquei no Canadá.

“Notícias tristes chegaram esta manhã. Depois de uma longa doença, aos 77 anos, Aleksandr Martynyuk morreu”, disse. uma declaração lida.

A mensagem desfiou as conquistas do “lendário” Martynyuk, que também foi tricampeão soviético com as cores do Spartak.

Martynyuk será lembrado por muito tempo por suas façanhas de goleador – não menos importante, os oito gols que marcou contra a Alemanha Ocidental no Campeonato Mundial de 1973 em Moscou.

A contagem impressionante continua sendo um recorde para a equipe soviética/russa em um jogo internacional oficial.

O Spartak Moscou solicitou um minuto de silêncio antes do jogo da equipe da Kontinental Hockey League (KHL) contra o Severstal na capital russa na quarta-feira.