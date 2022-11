Autoridades da Copa do Mundo do Qatar pedem desculpas após equipe de TV ‘ameaçada’ (VÍDEO) – CMIO Esportes

Uma equipe dinamarquesa foi forçada a interromper uma transmissão após ser abordada por seguranças

Os organizadores da Copa do Mundo no Qatar pediram desculpas a uma estação de TV dinamarquesa depois que uma equipe foi abordada por seguranças e instruída a parar de filmar durante uma transmissão ao vivo de uma rua em Doha.

O Catar está se preparando para sediar a final do futebol da Fifa, que começa no domingo, quando os anfitriões jogam contra o Equador, e vai até 18 de dezembro.

Grande parte da preparação da mídia para o torneio se concentrou na adequação do Catar como local, com um escrutínio particular do tratamento do país aos trabalhadores migrantes e às leis sobre homossexualidade.

Cenas envolvendo uma equipe do canal dinamarquês TV2 foram usadas como mais uma munição para criticar o Catar nesta semana, e mostraram uma transmissão ao vivo sendo interrompida por seguranças acusados ​​de tentar quebrar o equipamento de câmera do time.

A filmagem foi compartilhada nas redes sociais pelo repórter Rasmus Tantholdt e o mostrou conversando com um âncora de notícias na Dinamarca enquanto três homens paravam atrás dele em um carrinho elétrico.

Um membro do grupo de segurança tentou interromper a transmissão, ao que Tantholdt respondeu em inglês: “Senhor, você convidou o mundo inteiro para vir aqui, por que não podemos filmar? É um lugar público.”

Tantholdt mais tarde mostrou suas credenciais de credenciamento, insistindo “podemos filmar onde quisermos.”

“Você pode quebrar a câmera, quer quebrá-la? Você está nos ameaçando quebrando a câmera? o repórter acrescentou enquanto a briga continuava.













A filmagem foi vista mais de 3 milhões de vezes online e gerou um pedido de desculpas do Comitê Supremo de Entrega e Legado, os organizadores locais da peça final.

“Os organizadores do torneio estão cientes de um incidente em que uma equipe de transmissão dinamarquesa foi interrompida por engano durante uma transmissão ao vivo em um dos destinos turísticos do Catar”, disse. uma declaração lida.

“Após a inspeção do credenciamento válido do torneio e da permissão de filmagem da equipe, um pedido de desculpas foi feito à emissora pela segurança no local antes que a equipe retomasse suas atividades.

“Desde então, os organizadores do torneio falaram com o jornalista e emitiram um alerta a todas as entidades para que respeitem as licenças de filmagem em vigor para o torneio”, disse. acrescentou a declaração.













No mês passado, o emir do Catar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani disse um “campanha inédita” estava sendo travado contra seu país em uma tentativa de miná-lo antes da Copa do Mundo.

Em particular, as autoridades do Catar rejeitaram as alegações ocidentais de que trabalhadores migrantes foram maltratados em grande escala durante a construção da infraestrutura para o torneio.

Eles também insistem que os fãs de futebol LGBT serão bem-vindos no Catar, embora devam permanecer conscientes dos costumes locais.

Das 32 nações participantes do torneio, a Dinamarca está entre as que mais criticam o estado do Golfo.

A equipe dinamarquesa usará camisas especiais ‘atenuadas’ para suas partidas, no que o fabricante de kits Hummel descreveu como “um protesto contra o Catar e seu histórico de direitos humanos.”