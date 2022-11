Djokovic supera Rublev da Rússia no ATP Finals – CMIO Esportes

O pentacampeão Novak Djokovic garantiu sua vaga nas quartas de final do ATP Finals depois de uma vitória impressionante contra o rival russo Andrey Rublev no round-robin na quarta-feira.

Tendo derrotado Stefanos Tsitsipas em sua partida de abertura do torneio de encerramento da temporada em Torino na segunda-feira, Djokovic registrou outra vitória em dois sets com uma vitória por 6-4 e 6-1 sobre o Rublev em uma disputa de 68 minutos.

Djokovic finalizou com força contra um adversário que venceu sua primeira partida contra o compatriota Daniil Medvedev em uma luta titânica de três sets no início da semana.

“Joguei muito, muito bem. Uma das melhores partidas do ano, sem dúvida”, Djokovic disse depois de melhorar seu recorde de confronto direto contra o Rublev para 2-1.

“Ele é um adversário difícil. Um grande competidor. Ele possui muitos pontos fortes em seu jogo. Consegui encontrar a atitude certa e o jogo certo.”

Rublev não conseguiu fabricar um único break point contra Djokovic nas quadras duras do Pala Alpitour, enquanto o sérvio converteu três das quatro oportunidades de break que ganhou.

O primeiro set parecia apertado antes de Djokovic abrir o jogo no décimo jogo, enquanto o segundo set foi mais direto, já que o vencedor de 21 Grand Slams exerceu seu domínio.

Djokovic, de 35 anos, já venceu cinco vezes o prestigiado ATP Finals – mas o último desses títulos foi em 2015.

O sérvio está perseguindo o recorde geral de seis vitórias de Roger Federer no torneio, que este ano se mudou para a Itália depois de mais de uma década em Londres.













Enquanto isso, Rublev, de 25 anos, ainda almeja chegar às semifinais em Turim, o que seria uma primeira aparição nas fases eliminatórias do ATP Finals na terceira tentativa.

Rublev enfrenta o rival grego Tsitsipas em sua última rodada do ‘Grupo Vermelho’ na sexta-feira, quando o já qualificado Djokovic enfrentará o russo Medvedev.

Tsitsipas e Medvedev tentarão manter vivas suas esperanças no torneio quando se enfrentarem na quarta-feira.

No ‘Grupo Verde’ de quatro homens em Turim, o norueguês Casper Ruud garantiu sua vaga nas semifinais com a vitória sobre Taylor Fritz, dos Estados Unidos, na terça-feira – um resultado que garantiu a saída definitiva de Rafael Nadal do torneio.

Fritz e o canadense Felix Auger-Aliassime disputarão a outra vaga nas semifinais quando se enfrentarem na quinta-feira.