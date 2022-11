Djokovic confirma planos para o Aberto da Austrália — CMIO Esportes

O tenista sérvio Novak Djokovic confirmou que recebeu um visto para entrar na Austrália em janeiro, antes do primeiro Grand Slam do Ano Novo.

Djokovic tem dominado o Aberto da Austrália desde sua primeira vitória em Melbourne em 2008 e, desde então, conquistou o prêmio máximo em mais oito ocasiões – a mais recente delas em 2021.

Ele estava prestes a disputar a décima coroa recorde, além de reivindicar o que na época teria sido a 21ª vitória recorde do Grand Slam, no torneio de janeiro passado, antes de entrar em conflito com as políticas anteriores de imigração da Austrália, que ditavam que todos os visitantes em o país deve estar totalmente vacinado contra a Covid-19.

Mas qualquer repetição do drama que tomou conta do mundo do tênis há vários meses foi descartada depois que Djokovic confirmou em Turim, na Itália, após sua vitória nas Finais da ATP contra Andrey Rublev, que tais barreiras foram removidas.

“Fiquei muito feliz em receber a notícia ontem”, disse ele sobre seu pedido de visto bem-sucedido.













Djokovic, que descartou a possibilidade de ser vacinado contra o Covid-19, superou uma infecção por coronavírus no ano passado e obteve isenção de entrada para a última edição do Aberto da Austrália em janeiro.

No entanto, ele foi posteriormente deportado da Austrália dez dias depois de chegar ao país após a intervenção do governo, apesar de inicialmente lançar uma contestação legal bem-sucedida que mais tarde foi rejeitada pelas autoridades australianas.

O sérvio foi banido por três anos de entrar na Austrália, mas isso foi posteriormente anulado em meio a um processo de solicitação de visto para a iteração de 2023 do torneio a pedido do novo ministro da imigração da Austrália, Andrew Giles, cujo governo chegou ao poder em maio. .

A Austrália relaxou significativamente suas regras do Covid-19 para viajantes estrangeiros durante o verão, não exigindo mais que eles forneçam comprovante de vacinação.

Pareciam fortes sinais de que Djokovic jogaria o evento em 2023, quando Craig Tiley, chefe do Tennis Australia, afirmou na terça-feira que esperava que os problemas de imigração de Djokovic estivessem para trás.

“Eu sei que Novak quer vir jogar e voltar a competir”, disse Tiley. “Ele ama a Austrália e é onde ele teve mais sucesso.”