Ronaldo afirma que o Man United o ‘traiu’ (VÍDEO) — CMIO Esportes

O atacante português criticou seu clube de futebol em entrevista a Piers Morgan

Cristiano Ronaldo diz que tem sido “traído” por várias figuras do Manchester United e que ele não tem respeito pelo técnico do clube, Erik ten Hag, em trechos de uma longa entrevista com Piers Morgan, que será divulgada nos próximos dias.

O atacante português, que completa 38 anos no próximo ano, tem sido uma figura periférica em Old Trafford nos últimos meses, enquanto luta contra uma perda de forma que o levou a marcar apenas um gol em dez jogos no que é o pior retorno doméstico do veterano a este ponto de uma temporada em sua carreira.

Ele também viu sua influência diminuir ao longo dos primeiros meses do mandato de ten Hag, com o holandês geralmente preferindo nomes como Anthony Martial e Marcus Rashford como o foco principal da linha de ataque do Manchester United – uma situação que Ronaldo disse a Morgan que o levou a concluir aquele ten Hag está tentando forçá-lo a sair do clube.

“Sim, não só o treinador, mas mais dois ou três caras do clube. me senti traído”, disse Ronaldo. “Sim, me sinto traído e senti que algumas pessoas não me querem aqui, não apenas este ano, mas também no ano passado..”

A perda de influência de Ronaldo no Manchester United veio acompanhada de vários escândalos fora do campo. No mês passado, ele supostamente se recusou a entrar como substituto em um jogo contra o Tottenham Hotspur e deixou o estádio mais cedo. Foi a segunda vez em alguns meses que ele foi disciplinado por uma violação semelhante da etiqueta do clube.

Ele também foi advertido pela polícia este ano por arrancar um telefone das mãos de um jovem torcedor do Everton, causando uma lesão no pulso do jovem.

Mas a última salva de Ronaldo contra o Manchester United representa o sinal mais certo de que seu relacionamento com o clube está irreparavelmente danificado.

“Eu não tenho respeito por ele porque ele não demonstra respeito por mim”, Ronaldo acrescentou sobre dez Hag. “Se você não me respeitar, nunca terei respeito por você.

“Eu acho que os fãs deveriam saber a verdade”, continuou Ronaldo. “Quero o melhor para o clube. É por isso que vim para o Manchester United.

“Mas você tem algumas coisas dentro que não ajudam [us] chegar ao topo como City, Liverpool e até agora Arsenal… um clube com esta dimensão deveria estar no topo da árvore na minha opinião e não estão, infelizmente.”

Ronaldo acrescentou que o ex-técnico Alex Ferguson, que continua sendo um torcedor dos portugueses, nunca foi substituído adequadamente em Old Trafford e que o clube está atolado em areia movediça desde a aposentadoria do técnico escocês em 2013.

“O progresso foi zero desde que Alex [Ferguson] saiu, não vi evolução no clube. nada mudou,” ele disse. “Ele sabe melhor do que ninguém que o clube não está no caminho que merece.

“Ele sabe. Todo mundo sabe. As pessoas que não veem isso… é porque não querem ver, são cegas.”

Apesar de sua recente forma abaixo da média, Ronaldo tem sido consistentemente apoiado por uma legião de ex-jogadores do Manchester United na mídia, incluindo jogadores como Roy Keane e Rio Ferdinand – ambos ex-capitães do clube.













Outro ex-capitão, Wayne Rooney, é um proeminente ex-Red Devil que criticou o comportamento recente de Ronaldo, no entanto, e isso gerou uma repreensão furiosa de Ronaldo.

“Não sei porque ele me critica tanto”, disse ele sobre Rooney. “Provavelmente porque ele terminou a carreira e eu continuo jogando em alto nível. Não vou dizer que estou melhor do que ele, o que é verdade.”

O Manchester United, por sua vez, é entendido como “extremamente desapontado” no conteúdo da entrevista de Ronaldo com Morgan, e só foram informados após a vitória por 2 a 1 sobre o Fulham no domingo à noite.

Também foi relatado que Ronaldo havia sido informado de que estaria no banco de reservas para o jogo, mas posteriormente informou ao clube que estava doente e não compareceria ao jogo da Premier League.