Ex-desafiante ao título do UFC, Anthony ‘Rumble’ Johnson morre aos 38 anos – CMIO Esportes

O ex-desafiante ao título meio-pesado do UFC, Anthony ‘Rumble’ Johnson, faleceu aos 38 anos.

Johnson foi considerado um dos perfuradores mais temíveis da história das artes marciais mistas, fato que se refletiu nas 17 vitórias por nocaute em suas 26 vitórias na carreira.

Seu poder altamente elogiado o levou a derrotar nomes como Antonio Rogério Nogueira, Alexander Gustafsson, Ryan Bader e o ex-campeão dos meio-pesados ​​Glover Teixeira, a quem ele deixou inconsciente apenas 13 segundos no primeiro round de sua luta em agosto de 2016.

‘Rumble’, como foi apropriadamente apelidado, foi recompensado com duas oportunidades pelo título dos meio-pesados ​​do UFC, mas perderia as duas ocasiões para Daniel Cormier, e ambas por finalização com mata-leão.

Johnson faria uma pausa prolongada no esporte após a segunda derrota para Cormier em 2017, mas voltou em 2021 sob a bandeira do Bellator MMA, onde conquistou um nocaute no segundo assalto contra José Augusto Azevedo.

Posteriormente, ele foi convidado para competir no Grande Prêmio dos meio-pesados ​​da organização, mas desistiu do torneio, alegando problemas de saúde como o motivo.

Johnson não divulgou a extensão de suas doenças, mas várias declarações nas redes sociais sugeriram que ele estava lutando contra sérios problemas médicos. A notícia de sua eventual morte foi confirmada na noite de domingo.

Foi relatado pelo Yahoo Sports que Johnson morreu como resultado de falência de órgãos associada ao linfoma não-Hodgkin, bem como devido a um distúrbio do sistema imunológico chamado linfo-histiocitose hemofagocítica.

“Ele sempre foi um ótimo garoto”, disse o presidente do UFC, Dana White, ao Yahoo. “Ele estava sempre em lutas divertidas e tinha aquele poder de nocaute de um soco que poucas pessoas já tiveram. Ele era um bom ser humano. Envio minhas condolências à sua família.”

Estou tão triste em saber dessa notícia. Um dos oponentes mais assustadores e difíceis que já enfrentei e um dos humanos mais legais e humildes que já conheci. Meu coração está quebrado. Minhas condolências a sua família. RASGAR #rumblesquadpic.twitter.com/J527ToOtOO — glover teixeira (@gloverteixeira) 13 de novembro de 2022

Várias outras figuras, muitas das quais ex-oponentes de Johnson, também refletiram sobre sua morte.

“Descanse meu irmão”, escreveu Daniel Cormier no Twitter.

“Para um cara que causava medo no coração de tantas pessoas, Anthony Johnson era uma pessoa carinhosa. De texto aleatório a check-ins durante a perda. Que pessoa ele era, Rumble fará falta. Às vezes a vida não parece justa. Horrível notícia.”

Glover Teixeira, o homem que foi derrotado por Johnson em 13 segundos, acrescentou: “Estou tão triste em saber dessa notícia. Um dos mais assustadores [and] adversários difíceis que já enfrentei e um dos humanos mais legais e humildes que já conheci. Meu coração está quebrado. Minhas condolências a sua família.”

Derek Brunson, ex-parceiro de treinamento de Johnson, acrescentou sua voz ao coro de agradecimento pelo impacto que ‘Rumble’ teve no esporte e em seus participantes.

“Sempre trabalhou para ser um homem melhor,” ele escreveu. “A vida pode ser curta. Nunca se esqueça de aproveitar e apreciar! RASGAR.”