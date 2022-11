Ciclista trans conquista o primeiro lugar na corrida feminina dos EUA — CMIO Esportes

Austin Killips, 26, um ciclista americano que nasceu homem, mas desde então fez a transição para mulher, ficou em primeiro lugar no fim de semana passado na divisão de elite feminina no Verge Northampton International Cyclocross, em Massachusetts.

Killips triunfou com o tempo de 50:25, um segundo à frente do companheiro de corrida Ava Holmgren. Lizzy Gunwales ficou na terceira posição com o tempo de 50:31 na prova, que mistura ciclismo on e off-road, além de vários obstáculos e desafios técnicos.

Isso ocorre meses depois que a Union Cycliste Internationale (UCI) alterou seus regulamentos para atletas transexuais para exigir que os candidatos exibam níveis reduzidos de testosterona por um período de 24 meses, 12 meses a mais do que as diretrizes anteriores exigiam.

A UCI também reduziu a quantidade permitida de nível de testosterona plasmática em seus atletas transgêneros, o que, segundo eles, está de acordo com o “nível máximo de testosterona encontrado em 99,99 por cento da população feminina.”

Registros online sugerem que Killips chegou na primeira posição em 17 das 57 corridas em que ela foi elegível. Ela também ficou na metade superior em 47 corridas nos últimos três anos.

Já foi sugerido que o sucesso de Killips se deve à sua abordagem analítica do esporte, e não a quaisquer vantagens físicas percebidas.

“Eu abordo o esporte cientificamente. sou estudante do esporte”, disse Killips.

“Você precisa ter afinidade e paixão por passar tanto tempo assistindo corridas e analisando. A observação é uma grande parte da melhoria. Existem muitos recursos, como as prévias do curso e anos de cobertura de corridas.”

Além disso, Killips acrescenta que recebeu apoio significativo de seus colegas no esporte e diz que se orgulha de ajudar a promover o esporte para todas as mulheres, independentemente de sua identidade de gênero.

“Não corri muito no exterior, então minha experiência é principalmente no cenário doméstico,” ela disse.

“Temos um forte senso de comunidade e solidariedade no pelotão profissional dos EUA. As corridas de bicicleta são muito pequenas nos EUA e com muita sobreposição entre a estrada e o pelotão de ciclocross. Sinto a solidariedade entre todos nós para ajudar no progresso do esporte para mulheres, sejam elas mulheres trans ou não.”

Killips acrescentou que ainda existe uma oposição significativa aos atletas transgêneros em várias disciplinas – algo que ela afirma ser pouco mais do que uma guerra cultural politicamente motivada.

“É metade do país agora envolvido nesta guerra cultural. É uma questão polêmica na política de direita. Pensando em termos de política, é difícil entender como um boicote vai resultar em mudança,” ela disse.

“Não sou um ativista, mas não posso me divorciar de minha identidade e de como serei percebido pelos outros. Existem atletas trans e pessoas com quem me conecto. Há pessoas que vêm até mim dizendo que o que eu faço é significativo e importante para elas.”