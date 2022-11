Rublev supera Medvedev no thriller ATP Finals (VIDEO) – CMIO Esportes

Andrey Rublev foi vitorioso no confronto totalmente russo de segunda-feira com Daniil Medvedev no ATP Finals em Torino, Itália.

Depois de saídas decepcionantes em seus esforços anteriores nas finais da ATP, o sexto cabeça-de-chave Rublev sinalizou sua intenção de ir até o fim desta vez, naquela que foi uma de suas melhores atuações do ano no Pala Alpitour.

O jogador de 25 anos exibiu seu jogo de força robusto para passar pelo Medvedev, quarto cabeça-de-chave.

O placar, quando tudo foi dito e feito, viu o triunfo de Rublev por 6-7 (7), 6-3, 7-6 (7) depois de finalmente marcar o gol da vitória do que foi seu quinto match point no confronto do Grupo Vermelho.

E fiel à forma, ele teve que superar a adversidade para fazê-lo. Rublev permitiu que sete set points o evitassem no que provou ser um primeiro set nervoso, incluindo uma vantagem de 6-2 no tiebreak, para entregar o primeiro set – e a ascendência – a Medvedev.

Rublev ganhou vida, no entanto, no segundo e terceiro frames, disparando 25 pontos de vitória sobre Medvedev, muitos dos quais foram disparados como se de um canhão de seu forehand temível.

A conclusão foi tão dramática quanto o tênis de alto nível pode ser, e viu Rublev conquistar a vitória após um rali gigantesco de 37 tacadas naquele que foi seu quinto match point no tie-break do set final.

Rublev agora também deve enfrentar o vencedor da partida entre Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas no Grupo Vermelho, que foi apelidado de ‘Grupo da Morte’.

Djokovic e Tsitsipas jogam entre si ainda na segunda-feira, com Medvedev jogando como perdedor.

A vitória representa um retorno à forma de Rublev após recentes saídas antecipadas de eventos em Viena e Paris, que ocorreram depois que ele venceu quatro eventos de nível de turnê no início do ano.