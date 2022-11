Manchester United busca aconselhamento jurídico em meio ao motim de Ronaldo – mídia – CMIO Esportes

O Manchester United deve buscar aconselhamento jurídico antes de oferecer uma resposta completa à entrevista sensacional de Cristiano Ronaldo com o apresentador de TV britânico Piers Morgan, na qual o jogador afirmou ter sido “traído” pelo clube e admitiu que não tem respeito pelo técnico Erik ten Hag.

A notícia da entrevista não autorizada do jogador de 37 anos com Morgan na TalkTV, que deve ser transmitida integralmente nos próximos dias, foi uma surpresa para o clube, com várias figuras dentro de seus corredores do poder furiosas com os portugueses. insubordinação da estrela.

Em breves vídeos divulgados online, Ronaldo afirma ter sido maltratado pelo clube de futebol e diz que se sente expulso dos Red Devils.

Ele também mirou na liderança do clube e em seu maior artilheiro de todos os tempos, Wayne Rooney, que tem criticado veementemente o comportamento de Ronaldo nos últimos meses.

O United ainda não deu uma resposta completa à entrevista de Ronaldo, mas anunciou na segunda-feira que “considerará sua resposta depois que todos os fatos forem estabelecidos”- com a publicação britânica Sky Sports sugerindo que o clube está buscando aconselhamento jurídico para estabelecer suas opções.

Em um tweet já deletado, advogado de litígios e esportes David Seligman disse que o Manchester United provavelmente teria o direito de cancelar o contrato de Ronaldo em Old Trafford, tornando-o efetivamente o jogador de futebol mais importante da história a ser demitido por seu clube.

“Após essa entrevista, o Man United provavelmente teria motivos para rescindir o contrato de Ronaldo – violação material do dever implícito de confiança e confiança, bem como termos expressos sobre trazer [the] clube em descrédito”, escreveu Seligman.

Entende-se que Ronaldo não teria direito a qualquer forma de compensação financeira se fosse comprovado que ele havia cometido má conduta ou negligência.

As regras da FIFA determinam que nenhuma compensação é necessária se um contrato for rescindido nessas circunstâncias.

Enquanto isso, Piers Morgan elaborou sobre como a entrevista contenciosa aconteceu.

“Bem, Cristiano me pediu para fazer – simples assim”, afirmou o controverso apresentador de TV.

“Eu não perguntei a ele, ele me perguntou.

“Era tudo muito recente. Ele está pensando nisso há algum tempo. Acho que não é segredo que ele sentiu uma profunda frustração sobre o que está acontecendo no United no ano passado.

“Ele sentiu que era hora de falar. Ele sabe que seria incendiário, ele sabe que isso vai abalar algumas gaiolas, mas ele também sente que deveria estar fazendo isso.

“Ele sabe que as pessoas vão criticá-lo, mas também sabe que o que está dizendo é verdade.

“Às vezes a verdade dói.”