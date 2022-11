EUA revelam brasão com tema LGBT antes da Copa do Mundo da FIFA – CMIO Esportes

A seleção dos EUA mostrou solidariedade à comunidade LGBT antes do torneio do Catar

O brasão da seleção masculina dos Estados Unidos foi temporariamente redesenhado de suas cores anteriores, vermelho, branco e azul, para incorporar um design de arco-íris, em um movimento destinado a mostrar solidariedade com as questões LGBT antes da Copa do Mundo da FIFA no Catar.

No entanto, o novo brasão não será exibido nas camisas da equipe, mas sim em seu centro de treinamento no Al Gharrafa SC Stadium em Ar-Rayyan.

O torneio no estado do Golfo, que deve começar em 20 de novembro, foi atingido por uma torrente de críticas de vários ativistas de direitos humanos, muitos dos quais declararam sua oposição à suposta discriminação contra indivíduos LGBT no país anfitrião. onde a homossexualidade permanece ilegal.

Em uma tentativa de mostrar seu apoio, os chefes de equipe dos EUA optaram por fazer a mudança – com imagens do design filtradas da base da equipe na segunda-feira.

Falando após a inauguração, Neil Buethe, diretor de comunicações do time, disse ao Daily Mail que o escudo do arco-íris desempenha um papel importante no futebol americano.

“Nosso emblema do arco-íris tem um papel importante e consistente na identidade do US Soccer,” ele disse.

“Como parte de nossa abordagem para qualquer partida ou evento, incluímos a marca do arco-íris para apoiar e abraçar a comunidade LGBTQ, bem como promover um espírito de inclusão e boas-vindas a todos os fãs em todo o mundo.

“Como resultado, os locais que administraremos e operaremos na Copa do Mundo da FIFA, como o hotel do time, áreas de mídia e festas, apresentarão a marca US Soccer tradicional e arco-íris..”

A decisão da seleção dos EUA é o mais recente ato de desafio contra supostos abusos dos direitos humanos no Catar e ocorre depois que a FIFA enviou uma carta a cada uma das 32 equipes do torneio na qual implorava que “concentre-se no futebol.”

No entanto, a ampla gama de ativismo que tem sido aparente antes do torneio parece até agora ter caído em ouvidos surdos e parece quase certo que será levantada em várias ocasiões ao longo do evento.

Os EUA enfrentarão o País de Gales em um confronto do Grupo B em 21 de novembro, antes de outros jogos com Inglaterra e Irã.