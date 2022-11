Djokovic deve ser liberado para jogar o Aberto da Austrália – mídia – CMIO Esportes

A estrela sérvia provavelmente receberá um visto para jogar o Grand Slam do ano que vem em Melbourne

Novak Djokovic provavelmente jogará o Aberto da Austrália no próximo ano, com o ás sérvio prestes a receber um visto, além de ter uma proibição de três anos de entrar no país anulada, relata o The Guardian.

Djokovic foi sensacionalmente deportado da Austrália na véspera do torneio de 2022 depois de descumprir as diretrizes do Covid-19 do governo da então coalizão, com seu visto sendo revogado pelas autoridades depois que foi determinado que um diagnóstico recente de Covid-19 relatado pelo jogador fez não constituem motivo para uma isenção de vacina.

Apesar de ter recebido um visto temporário em um tribunal federal, o ex-ministro da imigração Alex Hawke interveio para anular o tribunal e retirar o visto, alegando que a presença de Djokovic no país poderia provocar agitação civil se ele tivesse permissão para entrar como um indivíduo não vacinado. .

Depois que uma segunda audiência federal confirmou a posição do governo, Djokovic foi deportado do país poucos dias antes de jogar sua primeira partida no que teria sido uma tentativa de ganhar o décimo título do Aberto da Austrália.

Craig Tiley, diretor do Aberto da Austrália, disse na terça-feira que os jogadores estão passando por pedidos de visto para o torneio, que começa em 16 de janeiro, e que espera que o pedido de Djokovic seja autorizado pelas autoridades relevantes.

“Há um processo normal de solicitação de visto pelo qual todos estão passando agora e todos passarão pelo momento certo”, explicou Tiley.

“Não acho que deva haver tratamento preferencial para ninguém. Mas espero ter uma resposta para todos quando precisarem reservar seus voos e chegar, incluindo Novak.

“Isso depende inteiramente do governo australiano. Sei que Novak quer vir jogar e voltar a competir.

“Ele ama a Austrália e é onde ele teve o maior sucesso, mas o momento depende de outra pessoa e vamos tocar esse de ouvido.

“Ele entende as circunstâncias e tudo, mas tem que resolver isso com o governo federal. Estou confiante de que chegarão a algum acordo e espero que seja positivo.”

Enquanto isso, Djokovic disse após sua vitória na noite de segunda-feira contra Stefanos Tsitsipas nas finais da ATP na Itália, que a bola está atualmente na quadra do governo australiano e que ele ouviu “nada oficial.”

“Nós estamos esperando,” ele disse. “Eles estão se comunicando com o governo da Austrália. Isso é tudo que posso te dizer por enquanto.”