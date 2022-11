Presidente do COI condena politização do esporte (VÍDEO) — CMIO Esportes

Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), disse aos líderes mundiais na cúpula do G20 na Indonésia que o esporte deve continuar a unir as pessoas em “competição pacífica sem qualquer discriminação.”

Falando em um ano em que o esporte global, alguns podem dizer, se envolveu em uma esfera política devido ao conflito na Ucrânia, bem como a resistência contra a discriminação percebida antes da Copa do Mundo da FIFA deste mês no Catar, Bach disse em um discurso que o principal objetivo dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos era “[bring] o mundo inteiro juntos em uma competição pacífica.”

O COI foi firme em sua cruzada para impor restrições esportivas a times e atletas da Rússia e da Bielo-Rússia após o lançamento da ação militar da Rússia na Ucrânia no final de fevereiro – uma postura que obrigou várias outras federações esportivas a seguir o exemplo.

Mas Bach agora pregou cautela, sugerindo que balançar o pêndulo muito longe em uma direção pode levar a conseqüências indesejáveis ​​impostas ao esporte global.

“Se o esporte se tornar –assim– apenas mais uma ferramenta para atingir objetivos políticos, o esporte internacional desmoronará,” ele disse.

“O esporte olímpico precisa da participação de todos os atletas que aceitam as regras, mesmo e principalmente se seus países estão em confronto ou em guerra. Uma competição entre atletas de estados que pensam da mesma forma não é um símbolo crível de paz.

“Nesta era de divisão, nosso papel é claro: unir o mundo – e não aprofundar as divisões”, explicou Bach.

No entanto, ele disse que, sob sua direção, o COI tomou medidas rápidas e firmes contra a Rússia para expressar sua oposição à operação militar em andamento.

“Condenamos e sancionamos o governo russo de forma sem precedentes por esta flagrante violação da Carta Olímpica,” ele disse.

“Estamos apoiando os atletas e membros da comunidade olímpica ucraniana em todos os lugares com toda a nossa solidariedade. Mas, em contraste com tantas outras guerras e conflitos em nosso mundo, em relação a essa guerra alguns governos começaram a decidir quais atletas teriam permissão para participar de competições esportivas internacionais – e quais não.t.”

Bach acrescentou que, para atingir seus objetivos declarados, o COI deve manter uma posição de neutralidade política.

“Para cumprir nossa missão unificadora, o COI deve ser politicamente neutro. Para permitir que os futuros anfitriões olímpicos recebam os melhores atletas de todo o mundo, independentemente de conflitos políticos, apelo a vocês, líderes mundiais, para apoiar esta neutralidade política.

“Não abandonemos esta preciosa missão unificadora dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em um momento em que o mundo precisa de mais solidariedade e paz.

“Reitero o apelo a vocês, líderes mundiais, que já fiz nas Cerimônias de Abertura e Encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022: Dê uma chance à paz!”