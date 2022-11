Nadal ATP Finals espera por um fio após a derrota de Auger-Aliassime (VÍDEO) — CMIO Esportes

Rafael Nadal foi praticamente eliminado da disputa nas finais da ATP em Turim, na Itália, depois que o espanhol foi derrotado pela segunda vez em questão de dias, desta vez em dois sets para o canadense Felix Auger-Aliassime.

Nadal, que também perdeu para Taylor Fritz no domingo, foi derrotado em dois sets (6-3, 6-4) por Auger-Aliassime, e agora precisa derrotar Casper Ruud em dois sets em sua última partida do grupo e torcer para que o outro os resultados balançam a seu favor se ele quiser progredir no torneio, no qual oito dos melhores jogadores do mundo estão competindo entre si.

Nadal, 22 vezes campeão do Grand Slam, agora perdeu quatro partidas consecutivas do ATP Tour pela primeira vez desde 2009. Ele começou como o mais forte dos dois jogadores e parecia prestes a quebrar o saque do canadense em várias ocasiões no início do Combine.

Felix Auger-Aliassime vence sua primeira partida nas finais da ATP, derrotando Rafa Nadal pela primeira vez, 6-3, 6-4 para manter vivas suas esperanças de SFs. Rafa só pode permanecer vivo no final do dia se Fritz d. Ruud em dois mais tarde hoje… pic.twitter.com/tbl7pOq4l4 — José Morgado (@josemorgado) 15 de novembro de 2022

Mas Auger-Aliassime, que é treinado pelo tio de Nadal e ex-mentor Toni, saiu de sua própria derrota contra Ruud no domingo para revidar e aproveitar os erros no jogo de Nadal, incluindo um par de faltas duplas e alguns chutes errantes do linha de base que fez pender a balança a seu favor.

Auger-Aliassime, vencedor de quatro torneios nesta temporada, continuou a aprimorar sua vantagem no segundo set, marcando uma quebra no início do saque de Nadal para colocá-lo em desvantagem.

Apesar de alguns lampejos de brilhantismo típicos de um dos maiores jogadores de todos os tempos, Nadal não conseguiu ser um bom adversário para Auger-Aliassime, que agora deu um grande impulso às suas esperanças de classificação para as quatro finalistas.

Quanto a Nadal, vencedor do Aberto da Austrália e do Aberto da França pela primeira vez em uma única temporada, sua temporada de 2022 parece estar terminando com uma nota amarga e ele precisará evitar o que seria a quinta derrota consecutiva da ATP quando ele enfrenta o norueguês Ruud na quinta-feira.

Ruud e Fritz, por sua vez, jogam entre si ainda na terça-feira.